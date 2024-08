Napoli-Di Lorenzo, pace fatta dopo il Bologna: il capitano scivola sulla "cattiveria" dei tifosi, poi precisa

Ritorno al gol per il difensore, con chiarimento sul significato di una parola pericolosa e siparietto con Ferrara. Kvara felice: "Diventare papà mi ha dato energia".

Dal 3-0 subito a Verona al 3-0 rifilato al Bologna: in una settimana il Napoli ha rivoltato il destino. Quello di capitan Di Lorenzo, soprattutto, è cambiato dopo il gol che ha sbloccato il risultato proprio allo scadere del primo tempo, portando in vantaggio gli azzurri e spazzando via gli incubi di inizio stagione e le polemiche che avevano accompagnato la chiusura di quella passata. Dove Di Lorenzo, per bocca del suo agente Giuffredi, aveva chiesto a viva voce la cessione. La frattura, che sembrava irreversibile, alla fine s’è ricomposta. Per merito essenzialmente di una persona, più di ogni altra: Conte.

Di Lorenzo, gol e grande prestazione col Bologna

Dopo il gol, messo a segno su millimetrico assist di Kvaratskhelia, Di Lorenzo ha esultato a lungo battendosi la mano sul cuore e guardando verso la Curva B, ventre caldo del tifo partenopeo. Un gesto simbolico, un modo per cancellare definitivamente le polemiche e le incomprensioni dei mesi passati. Anche nella ripresa, poi, Di Lorenzo ha giocato una partita ordinata, lucida, guidando il Napoli verso il trionfale successo sui rossoblu di Italiano. Al termine del match lo stesso Di Lorenzo ha voluto ribadire un concetto, anche se ha precisato immediatamente il significato di una parola pericolosa che forse avrebbe potuto riaccendere qualche mugugno.

Napoli, lo scivolone e il chiarimento del capitano

“Ho vissuto un’estate particolare, quando si scatena tanta cattiveria nei miei confronti vuol dire che questa gente ti ama e quindi c’è l’esigenza di ricambiare questo affetto verso di loro”. Così ha esordito Di Lorenzo ai microfoni di Dazn. Di Lorenzo che poi ha subito chiarito: “Quando dico cattiveria e lo voglio specificare, mi riferisco alla reazione della piazza verso di me. Vuol dire che hanno un grande affetto nei miei confronti. Il gol? Lo dedico a questa gente che mi vuole davvero bene. Conte? Il mister è stato subito sincero con me e l’ho apprezzato molto. Lavoriamo insieme da poco, sono sicuro che cresceremo come singoli e squadra, siamo molto contenti di averlo come allenatore”.

Siparietto Di Lorenzo-Ferrara, poi parla Kvara

Simpatico il siparietto tra Di Lorenzo e un altro ex capitano del Napoli, Ferrara, nelle vesti di “inviato” dell’emittente streaming: “Da capitani ci siamo passati tutti, di vivere momenti delicati”, ha sottolineato Ferrara. “Non è che con questo gol cambia l’opinione delle persone. Sei un giocatore di altissimo livello e può starci un periodo difficile, in quanto capitano poi hai delle responsabilità ancora maggiori”. Significative anche le parole di Kvaratskhelia, diventato papà in settimana del piccolo Damiane: “Avete visto in campo quanta energia mi ha dato la nascita di mio figlio. Sono davvero molto felice per questa sera. Voglio vincere ancora di più come squadra, voglio migliorarmi con Conte”.