Per la ventiseiesima volta l'Italia gioca in riva al Golfo, l'ultima vittoria a Fuorigrotta risale a 25 anni fa

23-03-2023 09:03

Era il 15 ottobre del 2013 quando la nazionale italiana giocò per l’ultima volta a Napoli: Italia-Armenia terminata 2-2 e valida per le qualificazioni mondiali. Quella sera segnò anche Mikhitaryan, all’epoca poco noto, mentre per gli azzurri i gol li fecero Florenzi e Balotelli. Stasera contro l’Inghilterra sarà la prima volta per la nazionale di Mancini al “Maradona”, la ventiseiesima in assoluto dell’Italia a Napoli. Una storia ricca di gol e di fascino, quella tra la città partenopea e la nazionale.

Napoli e la Nazionale, la prima volta fu nel ’32

Lo score recita 13 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte finora (40/20 le reti). Il debutto degli Azzurri in città risale al 1932: Svizzera battuta per 3-0 con una tripletta dell’esordiente Fedullo, allo stadio “Giorgio Ascaeelli”, il primo grande presidente nella storia del Napoli. La Nazionale tornò a giocarci una seconda volta nel 1938. Napoli dovette attendere poi ben 22 anni per rivedere all’opera gli Azzurri che nel 1960 di nuovo con la Svizzera giocarono e vinsero nel rinnovato Stadio San Paolo, costruito per i Giochi del Mediterraneo nel popolare quartiere di Fuorigrotta.

Napoli e la Nazionale, gli esordienti illustri

Stasera contro gli inglesi potrebbe esordire l’oriundo Retegui ma in passato Napoli ha visto la prima assoluta in azzurro di Cesare Maldini nel gennaio 1960; Trapattoni e Angelillo nel dicembre 1960, Zoff nel ’68 e De Napoli in Italia-Cina del 1986.

Napoli e la Nazionale, i rigori maledetti nell’80 e nel ’90

Per due volte Napoli ha ospitato gli azzurri in Europei o Mondiali. La prima volta nella finalina per il terzo posto degli Europei ’80: Italia-Cecoslovacchia finita ai rigori, con Collovati che fallisce il penalty decisivo e i tifosi napoletani che consolano la moglie in lacrime in tribuna. La seconda è entrata nella storia: nel ’90 Italia-Argentina promuove ai rigori l’Albiceleste (dopo il gol iniziale di Schillaci pareggiò Caniggia grazie anche all’errore in uscita di Zenga). Quella sera però mezzo stadio tifò per Maradona.

Napoli e la Nazionale, la doppietta di Vialli e l’omaggio a Gianluca

Tra le tante gare si ricorda ancora con gioia una splendida vittoria per 2-1 sulla Svezia il 14 novembre 1987 per le qualificazioni agli Europei. A segnare la doppietta decisiva fu Gianluca Vialli. Quella di stasera sarà la prima partita dell’Italia senza di lui e sarà difficile trattenere le lacrime allo stadio. In suo onore ci saranno due omaggi. Il primo elegante, silenzioso: un gioco di luci formerà, sul terreno di gioco, la sagoma di Vialli. Mentre la scritta “Luca azzurro per sempre” verrà inserita nella parte interna della maglia della Nazionale.

Napoli e la Nazionale, l’ultima vittoria firmata Casiraghi

L’ultima vittoria dell’Italia a Napoli risale ormai a 25 anni fa: 1-0 nel play off con la Russia per i Mondiali 1998: 1-0 con gol decisivo di Casiraghi. nelle 4 gare successive si registrano 1 sconfitta e 3 pareggi. Due anni dopo il San Paolo di Napoli tornò ad ospitare l’Italia, in una partita di qualificazioni agli europei contro la Danimarca. Match in cui gli ospiti si imposero per 2-3. Nel 2002 l’Italia affrontò l’allora Serbia-Montenegro, in uno scontro di qualificazioni agli Europei che non vide nessun vincitore. Risultato finale di 1-1, con la rete di Del Piero per l’Italia. Da Campioni del Mondo, nel 2006 gli Azzurri sfidarono la Lituania, sempre in un incontro di qualificazioni agli Europei, con la partita che terminò 1-1, con la rete di Pippo Inzaghi.