10-03-2023 12:13

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Cercasi disperatamente attaccante per la Nazionale: il c.t. Roberto Mancini sta provando ogni strada possibile per trovare un bomber da posizionare al centro dell’attacco dell’Italia. Le ultime scommesse del commissario tecnico vengono dall’Argentina e dalla Romania: scopriamo chi sono Mateo Retegui e Andrea Compagno.

Nazionale, Mancini in cerca di un centravanti

Ciro Immobile continua a collezionare infortuni, mentre Giacomo Raspadori è in via di recupero da uno stop muscolare: per le gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Inghilterra e Malta la Nazionale italiana è a corto di centravanti. Ecco perché Roberto Mancini sta tentando ogni strada possibile per individuare nuovi attaccanti da inserire nella sua Italia: gli ultimi nomi spuntati sul taccuino del c.t. sono quelli dell’italo-argentino Mateo Retegui e del bomber del campionato rumeno Andrea Compagno.

Chi è Mateo Retegui, talento del Tigre

Mateo Retegui è un attaccante di 23 anni (ne compirà 24 il 29 aprile) nato a San Fernando, nell’area metropolitana di Buenos Aires, ma in possesso di passaporto italiano: il nonno materno Angelo Dimarco è nato a Canicattì, provincia di Agrigento. Può essere dunque definito l’ultimo degli oriundi a cui, periodicamente, la Nazionale italiana di calcio è ricorsa nel corso della sua storia. Retegui è una prima punta dalla buona struttura fisica (è alto 186 cm), abile sui palloni alti e in grado di calciare con efficacia in rete con entrambi i piedi (è destro naturale).

Nonostante un talento evidente – nel 2020 Francesco Totti in veste di scout lo propose senza successo alla Roma – , si impone tardi nel futbol argentino: cresciuto nel River Plate, passa al Boca Juniors dopo essersi dedicato per un po’ all’hockey su prato, l’altra sua grande passione. Non riuscendo a imporsi negli Xeneizes, Retegui viene mandato in prestito prima al Talleres (7 gol in 61 presenze) e poi al Tigre, dove esplode nel 2022 con 20 gol in 29 partite. Nel 2023 la media-gol è ancora più alta: 6 reti in 6 gare. L’impressione è che presto il Boca Juniors lo richiamerà alla base per capitalizzare la sua cessione: ha un contratto in scadenza a dicembre 2024 e sulle sue tracce ci sono vari club, in primis il Napoli e il Milan. Con la sua convocazione Mancini vuole anticipare l’Argentina: Retegui assumerà la cittadinanza sportiva della nazionale A che lo farà esordire per primo in una gara ufficiale.

Chi è Andrea Compagno, il bomber della Steaua

Diversa la storia di Andrea Compagno, attaccante italianissimo (è nato a Palermo 26 anni fa) che attualmente gioca in Romania con la maglia della Steaua. Cresciuto nelle giovanili del Palermo e del Catania, vanta un breve passaggio nella Primavera del Torino e poi qualche anno di gavetta nel campionato di serie D. Nell’agosto 2018 la prima svolta della carriera: passa ai sammarinesi del Tre Fiori, con cui gioca e segna nei preliminari di Europa League. Lo nota il Craiova, 2a divisione rumena, che nell’estate 2020 scommette su di lui per ottenere la promozione in Liga 1: nella stagione 2021/22 Compagno gioca per la prima volta in un massimo campionato europeo, chiudendo la stagione con 12 reti.

La Steaua spende 1,5 milioni di euro per portarlo a Bucarest, dove esplode: a oggi sono 17 le reti già segnate tra Liga 1 e Conference League. Prima punta abile nel gioco aereo grazie ai suoi 195 cm, Compagno vanta un dato sorprendente riguardante lo scorso anno solare: nel 2022 ha segnato 26 reti in tutte le competizioni, facendo meglio anche di Immobile, fermo a 23.