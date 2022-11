09-11-2022 08:14

Erano tutti a favore del Napoli i precedenti con l’arbitro Pairetto di Torino: vittorie in goleade recitava lo score, da un 5-1 a Verona a un altro 5-1 proprio all’Empoli, dal 4-1 alla Salernitana nell’ultimo incrocio lo scorso gennaio a un 3-0 alla Samp e un 3-1 a Sassuolo e Spal. Anche ieri in Napoli-Empoli è arrivato il successo degli azzurri con Pairetto a dirigere il match (sette vittorie su sette per i partenopei con il fischietto piemontese) ma non è stata assolutamente una passeggiata stavolta.

Napoli-Empoli, Pairetto severo sin dall’inizio

Ma come ha arbitrato ieri Pairetto al Maradona? Ha usato un metro severo, ammonendo spesso: Ostigard (N); Bandinelli, Satriano, Luperto, Parisi, Henderson (E) ed estraendo anche il cartellino rosso per Luperto ma sotto i riflettori c’è soprattutto il rigore concesso al Napoli.

Napoli-Empoli, per Marelli il rigore su Osimhen c’era

E’ il 69′ quando, sullo 0-0, Marin colpisce col ginocchio Osimhen in area: dopo un check il rigore viene confermato. In sala stampa il tecnico dell’Empoli lo definirà un rigorino, per Spalletti era un rigore chiaro e netto. A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: «L’episodio che sblocca il risultato è il calcio di rigore assegnato da Pairetto, che si trova in controllo dell’azione. Vede Osimhen anticipare e impossessarsi del palone, poi c’è il contatto di Marin su Osimhen. Un rigore che si discute e si discuterà ma dall’inquadratura si vede che Osimhen anticipa col piede sinistro nettamente, poi viene toccato sul piede sinistro da Marin.

E’ il classico episodio di negligenza da parte di un giocatore. Non un grande rigore ma un rigore, è un contatto che c’è. La posizione di Pairetto è importante. Se Pairetto non avesse fischiato non sarebbe intervenuto il Var: solo l’arbitro può valutare l’entità del contatto e l’arbitro era a 7 metri di distanza. Il calcio di rigore non è inventato».

Napoli-Empoli, per Iannone giusto il rosso a Luperto

Dello stesso avviso anche l’ex arbitro Iannone che a Canale 21 ribadisce: “E’ rigore netto e Pairetto era nella posizione perfetta per giudicare, Osimhen si impossessa del pallone e Marin va a colpirlo. Non ci possono essere dubbi, se non è rigore questo quando è rigore? Giusto anche il rosso a Luperto: corrette entrambe le ammonizioni per il difensore dell’Empoli”.