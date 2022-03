Napoli, i tifosi ricordano la previsione sbagliata da De Laurentiis

10-03-2022 12:49

Con la tripletta che ha eliminato il PSG dalla Champions League Karim Benzema ha dimostrato ancora una volta tutto il suo immenso talento e s’è confermato un giocatore chiave per il Real Madrid.

Il giudizio sprezzante di ADL su Benzema

Ma la storia tra il francese e la Casa Blanca non è stata sempre facile, anzi nell’estate del 2018 l’attaccante fu vicino a lasciare Madrid e Carlo Ancelotti, appena arrivato al Napoli, provò a convincere il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis a ingaggiare il giocatore.

ADL, all’epoca, pronunciò una frase poco felice che i tifosi partenopei non hanno dimenticato: “Tra me e Ancelotti c’è un accordo con i giovani, è falsissimo che vogliamo Di Maria e Benzema. Ma poi che devo prendere due vecchi?”. Benzema all’epoca aveva 31 anni e rispose piccato alle parole di ADL: “Un altro pazzo sulla lista, li mando tutti fuori di testa”.

La rabbia dei tifosi azzurri

Ma soprattutto, nelle stagioni successive il francese ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori attaccanti in circolazione a livello internazionale. Dopo la tripletta di ieri, i tifosi del Napoli, che già all’epoca attaccarono De Laurentiis, sono tornati a criticare il proprio presidente, accusandolo di aver avuto poco coraggio e poca lungimiranza di fronte alla richiesta di Ancelotti.

Gli sfottò a De Laurentiis sul web

“Ma Benzema non era vecchio? Il presidente di calcio più ignorante del mondo…”, commenta arrabbiato su Twitter Eric. “Certo che per essere vecchio, Benzema funziona ancora bene”, ironizza Monica. “Ma esattamente come venne in mente a De Laurentiis di dire che Benzema era vecchio? Un campione del genere migliora solo”, aggiunge Francesco.

Ralph, invece, torna sul tono di quelle dichiarazioni: “Comunque ADL fu proprio fesso: ‘Benzema è vecchio!’, bastava dicesse ‘non ho i soldi per comprarlo e per dargli lo stipendio che lui vuole’. Senza offendere nessuno”.

“A De Laure’ ce la racconti di nuovo la favola di Benzema troppo vecchio?”, la stilettata di E.Binsyoo. Alberto, invece, ricorre ai numeri: “Da quella frase di ADL, Benzema ha segnato 108 gol in 156 gare fra Liga e Champions. Ca va sans dire…”.

