Napoli: i tifosi si dividono, ma tutti credono all'impresa

Alla fine si deciderà tutto al Maradona: il Napoli ha giocato, ha sofferto, ha tenuto. Ed alla fine ha portato via da Barcellona un pareggio prezioso, anche se la regola dei gol in trasferta non esiste più. Ciò che conta è che la squadra di Spalletti ha dimostrato non solo di saper giocare al calcio (e si sapeva) ma anche di saper soffrire, di restare compatta nelle difficoltà. Il Barcellona ha fallito molte occasioni, ma non ha sfondato. E questo è piaciuto molto ai tifosi azzurri.

“Ci vediamo al Maradona”

“Stabben. Ci vediamo al Maradona” dice Giovanni. Sal invece se la prende con la sfortuna: “Una battaglia! Che peccato per quel rigore concesso al Barcelona.. rigore per un tocco minimo che purtroppo c’è.. e vabbè, ottima prestazione ragazzi!!! 1-1 al Camp Nou non è poco!!!. Luigi invece pensa all’infortunio sul finale a Fabian Ruiz: “Grandi grandissimi peccato solo che torniamo maciullati…ma com’è possibile che ogni partita perdiamo giocatori ??”.

Spalletti nel mirino: “Brutto secondo tempo”

E come sempre succede, non tutti la pensano allo stesso modo, e qualcuno non è contento: “Prestazione di serie c. Grande ragazzi! Ci siamo riusciti quasi 2 passaggi conseguitivi, wow!”. E’ il parere di Luca. Nuno rincara la dose e mette Spalletti nel mirino: “Signor Spalletti, se vuole fare sostituzioni, fallo, ma non mettermi Malcuit, che dorme sempre in piedi”. “Al ritorno giochiamo entrambi i tempi mi raccomando”, suggerisce Raf. E qualcun altro aggiunge: “Io non capisco, perchè ancora una volta nel 2 tempo sembra che ci caghiamo sotto? Usciremo lo stesso dalla coppa, tanto vale uscire a testa alta e dare tutto anche rischiando”. Le critiche non mancano nemmeno al gioco, nonostante l’ottimo risultato: “Splendida partita mi sembra troppo! Non capisco perché quasi sembra che dobbiamo elemosinare sui campi altrui. A parte episodio rigore siamo schiantati sul piano fisico nel secondo tempo. Atteggiamento sempre remissivo. Va bene il pareggio ma si poteva fare meglio”.

I tifosi credono nell’impresa

Ma in generale, filtra un po’ di ottimismo in vista della partita di ritorno. “Il pareggio è un ottimo risultato, al ritorno ci attende un’altra impresa ma ce la possiamo fare. Peccato per quel rigore.” Lo spiega Francesco, al quale si accoda Lory: “Grandi, ora testa al Cagliari e poi al match del Maradona”. E qualcuno ammette: “Ringraziamo Ferran Torres”. Anche Angelo è ottimista: “Bravi ragazzi ci giocheremo tutto sul nostro campo al Maradona e per passare il turno dovremmo dare il 110%100”.

