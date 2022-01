Napoli, il nuovo terzino è l'erede di Di Lorenzo: cifre e dettagli

15-01-2022 10:29

Quella del terzino sinistro è una questione cruciale per il futuro del Napoli. Da anni la società azzurra insegue sul mercato un calciatore di livello e soprattutto integro, su cui fare affidamento per i molteplici impegni stagionali. Troppe volte, in questa e anche nelle precedenti annate, i tecnici partenopei hanno dovuto fare i conti con l’emergenza. Ma ora De Laurentiis e Giuntoli sembrano aver scelto su chi puntare: per storia personale e provenienza calcistica, sarebbe l’erede di Giovanni Di Lorenzo.

Napoli: chi è Parisi, obiettivo sulla fascia

Fabiano Parisi, classe 2000, è uno dei tanti gioiellini che si stanno mettendo in mostra nello spumeggiante Empoli di Andreazzoli. Originario di Solofra, in Irpinia, cresciuto nell’Avellino, è passato ai toscani nel 2020 e quest’anno si sta ritagliando uno spazio sempre più consistente in prima squadra. Ha esordito in Under 21 contro la Romania a novembre, la sua parabola ricorda quella di Di Lorenzo, pescato dal Napoli tra le fila del club empolese nel 2019. Piace molto anche alla Lazio ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, Empoli e Napoli concordano sulla valutazione del giocatore: dieci milioni di euro.

Napoli, quella falla a sinistra da colmare

Il Napoli, del resto, non può più attendere. A sinistra molto spesso è stato proprio Di Lorenzo a “sacrificarsi”, vista la cronica emergenza. Rui, il titolare, è spesso alle prese con infortuni e squalifiche, anche a causa di un carattere piuttosto irruento. L’alternativa, Ghoulam, è invece in procinto di salutare. L’algerino guadagna due milioni e mezzo a stagione e, per di più, negli ultimi anni ha vissuto un autentico calvario, con poche apparizioni in campo e una presenza pressoché costante in infermeria. Il rinnovo è da escludere, a meno di un sostanzioso taglio dell’ingaggio.

Napoli, tifosi divisi sul nuovo acquisto

E i tifosi? Genni approva l’operazione: “Lo prenderei perché è forte davvero e anche perché quando compriamo dall’Empoli ci va sempre bene”. Aiden ci va più cauto: “Mi piace più Wjindal dell’AZ, di ben altro livello. Parisi sarebbe, comunque, un buon acquisto per ricominciare da una base italiana e napoletana”. Pinco Pallino invece è scettico: “Scarso come pochi, datelo all’Inter!”. Più articolata la riflessione di Raffaele: “Preferirei un profilo più affidabile e rodato, come Reinildo del Lille. Se poi vogliamo far fuori in un colpo solo Rui e Ghoulam, che vengano lui e Parisi: mi sta benissimo”.

