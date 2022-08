01-08-2022 10:21

Il campionato non è ancora cominciato ma lo scontro tra Napoli e Juventus già prende vita in chiave mercato. Negli ultimi giorni il club del presidente De Laurentiis si è lanciato con decisione alla caccia del giovane attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, che nelle intenzioni del club dovrebbe andare ad occupare il posto lasciato libero da Dries Mertens che si è svincolato dal club.

Napoli-Juventus: è scontro per Raspadori

A lanciare la sfida di mercato tra Napoli e Juventus per il giovane attaccante della nazionale di Mancini, è l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali che nel corso di un’intervista rilasciata al Giornale ha rivelato: “Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. E’ chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato”.

Juventus: la caccia all’attaccante continua

L’inserimento della Juventus per Raspadori non arriva come una sorpresa. I bianconeri infatti sono da settimane alle ricerca di un giocatore che possa giocare insieme a Vlahovic o rappresentare una valida alternativa in attacco. L’obiettivo primario è il ritorno di Alvaro Morata ma la cifra richiesta dall’Atletico Madrid è ritenuta troppo alta e per questo il club ha preso in considerazione l’idea Raspadori.

Juve-Napoli: lo scontro di mercato si sposta sui social

I buoni rapporti tra la Juventus ed il Sassuolo spaventano i tifosi del Napoli. Nel corso delle ultime stagioni tra le due società sono stati portati a termine molti affari, l’ultimo quello relativo a Locatelli. Per questo motivo i tifosi azzurri ora temono una beffa: “Praticamente sarà una cessione alla Juve con pagamento a rate, tasso zero, una Mountain bike ed una batterà di pentole in omaggio”, scrive Melo.

I fan partenopei se la prendono anche con Carnevali: “Che persona poco seria, la settimana scorsa ha dichiarato che per bloccare tutto avrebbero aumentato l’ingaggio del giocatore. Ora dopo 2-3 giorni spunta l’interessamento della Juve. Ora non ci sono dubbi che andrà a Torino”. Anche Emanuele la pensa allo stesso modo: “Allora è tutto deciso. Andrà alla Juventus, prestito biennale con successive comode 5 rate annuali”. E ancora: “Se fossi la dirigenza del Napoli smetterei di trattare con il Sassuolo sia in entrata che in uscita. E’ solo una perdita di tempo”.

