Napoli, il primato non basta: il ko di Olivera scatena la protesta dei tifosi. Per il dopo Kvara c’è solo Adeyemi

La squadra di Conte prepara il big match contro la Juventus di Thiago Motta e fa i conti con l’emergenza e una panchina cortissima: De Laurentiis torna nel mirino della tifoseria per le scelte di mercato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il primato in classifica ma anche un filetto di partite in cui le ambizioni del Napoli verranno messe a dura prova. Antonio Conte dovrà tirare fuori il massimo dalla sua squadra dopo l’addio di Kvaratskhelia, con il mercato che al momento non ha ancora portato le soluzioni premesse e la sfida contro la Juventus che incombe.

L’infortunio di Olivera

Contro la Juventus, anche il Napoli dovrà fare i conti con l’emergenza e con le possibilità di scelta di Antonio Conte che si fanno sempre meno numerose. Il tecnico pugliese per la sfida contro la sua ex squadra dovrà infatti rinunciare anche all’esterno di difesa Mathìas Olivera che ha accusato un risentimento muscolare alla gamba sinistra e dovrà rimanere fuori per almeno 20 giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli all’assalto di Adeyemi

Nelle ultime ore sembra essere definitivamente sfumata la pista che portava all’esterno del Manchester United, Garnacho. Troppo alta la richiesta dei Red Devils e lo stesso giocatore aveva espresso la volontà di rimanere in Premier League con il Chelsea che lo segue da tempo. Il club partenopeo ha deciso così di spostare la sua attenzione verso Karim David Adeyemi, 23enne tedesco del Borussia Dortmund. Secondo gli esperti di mercato nelle ultime ore ci sarebbe stata una netta accelerazione nella trattativa con l’intesa tra le due parti che sarebbe stata trovata intorno ai 40 milioni di euro.

Nella trattativa ci sarebbe stato anche l’intervento in prima persona di Antonio Conte che avrebbe contattato il giocatore per vincere le sue ritrosie all’arrivo a Napoli. L’esterno tedesco avrebbe infatti preferito non muoversi nel corso della finestra di gennaio e sembra maggiormente attratto dall’ipotesi Premier piuttosto che la serie A.

La richiesta dei tifosi

L’infortunio di Olivera alla vigilia della sfida con la Juventus scatena un po’ di proteste e di apprensione tra i tifosi partenopei. L’addio di Kvaratskhelia è stato un duro colpo per la tifoseria azzurra e il mercato di gennaio al momento ha portato in dote il solo Billing come giocatore in grado di entrare stabilmente nelle rotazioni di Antonio Conte. Ora l’infortunio di Olivera, unito alla partenza del georgiano e all’assenza di Buongiorno creano un po’ di malumore.

“Il Napoli si presenta a una gara importantissima per le sorti future con Juan Jesus e Spinazzola in difesa. La fiducia in Conte e nel gruppo è tanta. Forse però sarebbe il caso di accelerare sul mercato”, scrive Salvatore. E ancora: “Ci presentiamo a una delle partite più importanti dell’anno senza il sostituto di Kvara, con Juan Jesus e Spinazzola in difesa e zero ricambi validi in attacco”.