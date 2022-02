Napoli, l’accoglienza dei tifosi per Koulibaly diventa virale

10-02-2022 12:27

Il Napoli può festeggiare il ritorno di Kalidou Koulibaly. Il difensore e forse prossimo capitano del team azzurro torna dalla sua avventura in Coppa d’Africa con una vittoria che probabilmente cementa ancora di più la sua leadership nel gruppo azzurro. Un successo straordinario quello del Senegal che ha conquistato per la prima volta il trofeo scatenando una festa nel paese.

L’accoglienza dei tifosi a Koulibaly

Kalidou Koulibaly è appena rientrato a Napoli e ad accoglierlo all’aeroporto di Capodichino non ci sono solo i tifosi partenopei, ma anche un nutrito gruppo di senegalesi che ha deciso di riservare al giocatore un momento particolare. Sui social sono subito diventati virali i video che mostrano i cori e i balli dei tifosi del Senegal all’uscita dell’aeroporto.

Sui social il video non è passato inosservato come scrive il giornalista Marco Giordano: “Ora a Capodichino: ragazze e ragazzi senegalesi aspettano Koulibaly. La loro gioia per la vittoria della Coppa d’Africa è un simbolo meraviglioso. Così come meravigliosa la loro gioia di vivere. Un esempio per tutti noi”.

Il ritorno di Koulibaly a Napoli

I compagni di squadra ed il club hanno celebrato la vittoria di Koulibaly in Coppa d’Africa ma ora tutti si aspettano un suo ritorno in campo al centro della difesa. Del resto a testimoniare l’importanza del giocatore senegalese per la difesa azzurra e per Luciano Spalletti ci sono i numeri come scrive la Gazzetta dello Sport: “Nel periodo con il Napoli ha saltato nove gare di campionato, prima della sosta il Napoli aveva incassato appena 4 reti. Nelle ultime 14 partite di campionato con KK in campo il Napoli ha vinto 11 volte con una media di 2,5 punti a partita e 0,6 gol subiti. Nelle 10 giornate senza Koulibaly sono arrivati cinque successi con una media di 1,7 e 0,8 reti al passivo”.

Koulibaly: la disavventura con il telefono

Dopo la vittoria in Coppa d’Africa, il difensore aveva dovuto fare i conti con una piccola disavventura visto che il suo telefono era stato rubato nel corso dei festeggiamenti, un caso che lo stesso giocatore aveva fatto stare con una story pubblicata sui social. Ma anche qui c’è stato il lieto fine visto che il telefono con tutte le immagini della festa gli è stato riconsegnato dalle forze dell’ordine senegalesi.

