L'attaccante salterà sicuramente le prossime due sfide di campionato, ma a questo punto è in dubbio anche per l'andata dei quarti di Champions

Ultimo aggiornamento 31-03-2023 17:41

Per Victor Osimhen la vigilia di Napoli-Milan di campionato finisce così, con un infortunio che ha già suscitato un’onda lunga che attraversa i social e la tifoseria partenopea. Il timore, neanche così remoto stando a quel che trapela, riguarda quel che più conta in questa fase della stagione: la paura prevalente è che il centravanti, per ragioni di forza maggiore, debba rinunciare alla Champions.

L’attaccante nigeriano, rientrato ieri dagli impegni con la sua nazionale, ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro ed è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva.

Osimhen si ferma, salta Napoli-Milan

Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana, quando si potrà effettuare una giusta e corretta analisi della sua situazione sulla base degli esami strumentali; poi ci capirà se questa previsione sarà confermata o meno.

Ad ora, lo stop previsto sarebbe di almeno 15 giorni, probabilmente 20 a essere cauti. Insomma, una situazione che desta non pochi interrogativi, tra gli addetti ai lavori e anche per il tecnico Luciano Spalletti, che dotato della consueta inventiva dovrà studiare le giuste correzioni da apportare al suo Napoli, considerata l’assenza dell’uomo cardine del reparto offensivo di questo undici dei record.

Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, interpellato sull’entità del problema muscolare dell’attaccante all’uscita dell’Assemblea di Lega, non si è sbilanciato:

“Osimhen? Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo”.

Soluzione Simeone per l’attacco

Il Napoli, infatti, è alle porte del triplo impegno che inizia con il Milan: è il momento clou della stagione. Osimhen salterà la gara di domenica e quella successiva col Lecce, ma recupererà (si spera) per la Champions. L’infortunio preoccupa, ma non vi è ancora risposta al quesito su cui ci sia interroga: sarà pronto per il Milan nella gara più rilevante della stagione, sul versante europeo?

Difficile rispondere adesso. L’unica cosa su cui si può osare, in questo momento, è l’ipotesi che vedrebbe entrare in campo a suo posto, in campionato, Simeone.

Ansia da Champions

Spazio all’argentino che tra l’altro è stato il match winner dell’andata, ma con testa e cuore al giocatore che da qui e fino alla sfida dei quarti di finale di Champions potrebbe trovarsi fuori dalla lista dei convocati (con ritorno il 18 aprile al Maradona).

Uno spauracchio che, per i tifosi, è già motivo di ansia da quel che si legge sui social che hanno già registrato un trend dedicato.

Due giorni sfortunati, insomma, per il centravanti nigeriano: Osimhen ha smarrito la mascherina “porta fortuna” che stava indossando in quest’ultimo periodo, al punto che l’ortopedia di fiducia del club azzurro si sta già adoperando per realizzarne una nuova.

