Napoli: le dimissioni di Gattuso, i giocatori e il nodo stipendi

Lo sfogo, o la minaccia di mollare da parte di Rino Gattuso ha avuto strascichi inevitabili, nonostante il prevedibile ridimensionamento della questione da parte della società, con un comunicato. Ma quanto si è consumato nello spogliatoio del Napoli, ovvero la presunta lite tra la squadra e l’allenatore, provato e deluso dai calciatori dopo l’ultima sconfitta nel posticipo contro il Milan, somiglia a qualcosa di più. Qualcosa che ricorda una situazione simile, ma con protagonisti diversi.

Il comunicato del Napoli dopo la lite Gattuso-giocatori

“Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento”, il testo della nota diffusa dal club di Aurelio De Laurentiis.

Il mancato versamento degli stipendi: retroscena Napoli

Intanto emerge un altro problema, non secondario in questa fase delicata. Secondo la Gazzetta dello Sport, finora nessun tesserato del Napoli (tecnico, staff e giocatori) ha ancora ricevuto lo stipendio in questa stagione (gli ingaggi del Napoli 2020-21). Una condizione che avrebbe creato qualche malumore all’interno dello spogliatoio e alimentato tensioni tra i singoli, per ragioni legate a questa incertezza. La società, però, si è impegnata a versare la prima mensilità entro il primo dicembre, rispettando la scadenza imposta dalla Figc.

Con simili premesse, l’opzione ritiro è parsa ovvia a chiunque. E così è: tutti in ritiro, dopo i confronti del San Paolo e di Castel Volturno. Prima la rifinitura, come già accaduto prima della sfida col Milan, poi la squadra si rivedrà nel consueto albergo. E domani il Napoli affronterà il Rijeka. Secondo il comunicato ufficiale della società, sono ben otto i positivi, scaturiti dall’ultimo giro di tamponi.

VIRGILIO SPORT | 25-11-2020 11:14