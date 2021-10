Napoli, Lorenzo Insigne tra rinnovo e suggestione Premier League

Nel pomeriggio di oggi, e precisamente alle ore 18.00, il Napoli affronterà la Fiorentina all’Artemio Franchi di Firenze per la sfida della settima giornata di Serie A TIM, ma a tenere banco è ancora il caso relativo alla trattativa per il rinnovo di contratto del capitano Lorenzo Insigne. In settimana era avvenuto un incontro tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e il procuratore del Magnifico Vincenzo Pisacane, ma anche se dai primi riscontri il clima era molto positivo, non si è arrivati a niente di concreto. In tutto ciò, il Chelsea sembra essere alla finestra, pronto ad inserirsi in caso di rottura.

La questione gira tutta intorno alla politica economica del Napoli, che decurta gli stipendi a tutti gli Over 30, e anche in sede di acquisti è davvero restio a spendere cifre ingenti (il caso Victor Osimhen è più unico che raro e rappresenta un’eccezione enorme alla linea partenopea). Se questa è la posizione del Napoli, diversa è quella del giocatore, che nonostante desideri con tutto il cuore continuare sotto al Vesuvio, vuole vedersi riconosciuti i suoi sforzi per la causa, considerando anche che questo sarà quasi certamente l’ultimo grande contratto della carriera del classe 1991.

Alla finestra, oltre alla solita Inter, rimane il Chelsea di Thomas Tuchel, che avrebbe individuato nello scugnizzo di Napoli il giocatore perfetto per la fascia sinistra. Il club di ADL ha tempo fino a febbraio per trattare Insigne prima che possa accasarsi liberamente dove desideri, a meno che i Blues non intervengano direttamente nella trattativa offrendo qualcosa di irrinunciabile alla proprietà.

La sensazione è che alla fine un accordo si troverà, ma sarà un accordo che scontenterà sicuramente una delle due parti.

OMNISPORT | 03-10-2021 15:35