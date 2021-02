Napoli: Osimhen dimesso dall'ospedale

Per fortuna si è conclusa bene la vicenda capitata a Victor Osimhen: nel finale di Atalanta-Napoli, l’attaccante nigeriano ha sbattuto la nuca violentemente sul terreno di gioco dopo una caduta, rimanendo privo di conoscenza per alcuni interminabili minuti. Lo scontro di gioco, piuttosto normale, con Romero, difensore dell’Atalanta, lo ha fatto cadere e secondo “la Repubblica”, durante l’attesa della barella arrivata in ritardo, un infermiere ha schiaffeggiato vanamente il nigeriano nel tentativo di fargli riprendere conoscenza.

Fortunatamente tutto è rientrato poco dopo sull’ambulanza nel tragitto verso l’ospedale. L’ex Lille è stato infatti trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo da dove è stato dimesso questa mattina: assieme a lui è rimasto anche il medico sociale Raffaele Canonico.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la tac a cui è stato sottoposto Osimhen ha evidenziato un trauma cranico che ha reso necessaria la permanenza nel nosocomio bergamasco: una volta rientrato a Napoli, sarà visitato dal neurochirurgo Alfredo Bucciero.

Da escludere una sua convocazione per la gara di ritorno contro il Granada. Alla luce di quanto successo, per adesso, ci sono dubbi anche sulla sua presenza in campo domenica prossima per il match casalingo contro il Benevento.

OMNISPORT | 22-02-2021 13:30