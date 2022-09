Napoli, Osimhen: "Dopo l’Ajax giorni decisivi per il suo rientro"

23-09-2022 15:29

Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per fare il punto sulla situazione relativa all’infortunio di Victor Osimhen.

La speranza iniziale era quella di ritrovarlo per la gara con l’Ajax del 4 ottobre, ma la punta potrebbe anche rientrare per la gara successiva di campionato con la Cremonese. La sensazione è che se da una parte si farà di tutto per recuperare la punta, dall’altra non si vogliono rischiare ricadute pericolose che causerebbero altri giorni di riposo forzato.

Ecco le parole del responsabile medico partenopeo: “Osimhen? Siamo al 17esimo giorni di stop, ha avuto il classico infortunio del velocista, una lesione di secondo grado. Ora bisogna riallenarlo per sopportare certi stress biomeccanici”.

Poi, sul rientro con la Cremonese: “La settimana prima diventa cruciale, se la settimana prossima i progressi saranno buoni e la cicatrizzazione della lesione si completa e riusciamo a riportarlo alla condizione organica e nei valori di forza, allora da quel punto la guarigione completa arriva dopo alcuni allenamenti. Ripeto, sarà una settimana cruciale quella, il giorno dopo l’Ajax saremo a 28 giorni e per il suo caso ci vogliono circa 5 settimane”.