Napoli, Osimhen sempre più nervoso: il nigeriano perde la testa in discoteca. Cosa è successo

Il nigeriano va in escandescenza durante la festa privata di Cajuste: il racconto dell'episodio che ha visto un tifoso sotto accusa per una foto

In campo non si vede ma in discoteca sì: Osimhen a Napoli ha davvero le ore contate. Post Napoli-Modena il nigeriano è stato filmato da un tifoso nella discoteca Neasy, a Coroglio. Ma la reazione del bomber, non appena si è accorto che un ragazzo lo stava riprendendo, è stata spropositata: il nigeriano ha buttato tutti per l’aria e si è avventato come una furia verso la persona che filmava per strappargli il telefono di mano. Per i tifosi del Napoli il calciatore è da vendere immediatamente e c’è un indizio di mercato del Chelsea che ha riaperto la pista per arrivare al nigeriano. Tutti gli aggiornamenti.

Napoli, Osimhen in discoteca si scaraventa contro un tifoso

Con un cappellino beige, una magliettina nera e bracciali d’oro al polso, il bomber nigeriano non è passato inosservato tra gli invitati al compleanno di Cajuste che aveva affittato un tavolo privato al locale in occasione dei suoi 25 anni. Lo svedese, per salutare i compagni dopo la cessione al Brentford, ha colto l’occasione per festeggiare con una ristrettissima parte di compagni di squadra, tra cui Osimhen che però è andato in escandescenza contro il tifoso durante la festa.

Il Chelsea vira solo su Osimhen e rompe con Omorodion

Intanto l’affare tra Atletico Madrid e Chelsea per il giovane attaccante Omorodion (20 enne spagnolo e medaglia d’oro alle Olimpiadi nella finale contro la Francia) è saltato, con i Blues che hanno modificato i termini dell’accordo, rendendoli inaccettabili per l’Atletico. Secondo il programma spagnolo ‘El Chiringuito’, il Chelsea ha ora spostato la sua attenzione su Victor Osimhen del Napoli. La presenza del suo agente, Calenda, all’amichevole tra Chelsea e Inter alimenta ulteriormente le speculazioni su un possibile trasferimento. Il Chelsea sembra determinato a chiudere l’operazione per l’attaccante nigeriano.

Napoli, Osimhen in uscita: Conte vuole solo Lukaku

E Lukaku? L’attaccante belga, pupillo di Conte, ha già un accordo con il Napoli per un contratto triennale a 6 milioni di euro a stagione e non accetta altre destinazioni: rifiutato, senza indugi, l’Aston Villa che era disposto a pagare al Chelsea la clausola da 37,5 milioni di sterline (pari a 42 milioni di euro). Lukaku vuole solo il Napoli e Antonio Conte lo aspetta per renderlo il centravanti ideale del suo sistema di gioco.