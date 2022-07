02-07-2022 11:51

Ha giocato nel Napoli per sei mesi, in uno dei momenti meno brillanti della storia azzurra, almeno di quella recente. Era il 2001. Una (mezza) stagione balorda, condita a fine anno dalla retrocessione e dall’immediato ritorno in serie B. Eppure, tanto è bastato a Edmundo per innamorarsi della città partenopea e della sua gente. Al punto da arrivare a consigliare un’esperienza sotto il Vesuvio a un suo illustre connazionale, deluso e scontento, quasi di troppo al Paris Saint-Germain: Neymar.

Edmundo chiama Neymar: “Vai a giocare nel Napoli”

L’invito a trasferirsi in serie A, e nella fattispecie al Napoli, Edmundo l’ha rivolto a O Ney in un intervento in diretta nel corso del programma radiofonico Mundo Ed di Uol Esporte: “Per Neymar Napoli sarebbe ideale, perfetta. Ho giocato in azzurro per sei mesi, un’esperienza fantastica da vivere, una piazza bella e una tifoseria appassionata. Sarebbe fantastico vedere lì Neymar, farebbe bene in Italia“. Bocciata invece l’ipotesi Newcastle: “È una città piccola e fredda, se ha difficoltà ad adattarsi a Parigi non sarebbe certamente soddisfatto al Newcastle“.

Neymar, il Paris Saint-Germain vuole darlo in prestito

Neymar al Napoli? Ipotesi ai limiti dell’impossibile, anche se effettivamente il Psg vorrebbe sbarazzarsi dell’ingombrante presenza del brasiliano, che nell’ultima stagione ha deluso le aspettative e contribuito – a quanto sembra – a spaccare lo spogliatoio. Rumors e indiscrezioni vorrebbero il club francese disposto a dare Neymar in prestito, accollandosi buona parte del cospicuo ingaggio, pur di fargli cambiare aria: nei giorni scorsi si è parlato anche della Juventus come una delle possibili destinazioni dell’attaccante.

Neymar al Napoli? Sui social tanta ironia e…speranze

Tantissime le reazioni alla suggestiva ipotesi disegnata da O Animal. Alcune decisamente folkoristiche: “De Laurentiis non può permettersi Mertens, non riesce a chiudere per Deulofeu e Ostigard, come lo pagherebbe Neymar?”. Oppure: “Risposta di Neymar: Edmundo, togli via il fiasco”. Qualcuno ci prende gusto, come Antonio: “Può portare con sè anche Mbappe, Messi e Verratti“. C’è poi chi, come Salvatore, ha un’idea: “Se facciamo una colletta per lo stipendio…si potrebbe fare”. E Lello pregusta il Maradona pieno: “Magari, facciamo 50mila abbonamenti se viene Neymar“.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE