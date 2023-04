Napoli prepara un mese di festa, si chiuderà il 4 giugno con la premiazione della Lega

Il Napoli spera di conquistare aritmeticamente lo scudetto domenica nel match contro la Salernitana: la città comincia già a preparare i festeggiamenti che potrebbero durare più di un mese

28-04-2023 11:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Napoli si prepara alla festa. La vittoria di domenica sul campo della Juventus con la sconfitta casalinga della Lazio (nell’anticipo con il Torino) hanno accorciato i tempi verso il traguardo finale. La squadra di Luciano Spalletti però deve fare il suo dovere nel match del Maradona in programma ora domenica alle ore 15 per agguantare finalmente il sogno.

Napoli, la festa potrebbe cominciare domenica

La scelta di rinviare la gara con la Salernitana alla giornata di domenica potrebbe permettere ai tifosi del Napoli di dare subito il via alla festa. Prima ovviamente bisogna vincere il derby contro la formazione granata che cerca ancora punti per mettere al sicuro la permanenza in serie A ed ovviamente sperare in una mancata vittoria della Lazio sul campo dell’Inter. Altrimenti tutti i discorsi sarebbero rimandati alle partite successive a cominciare dalla sfida esterna contro l’Udinese.

Napoli: come si prepara la città alla festa scudetto

In città l’attenzione è già massima per quello che potrebbe succedere domenica. La voglia di festa dei tifosi del Napoli deve essere contenuta dalle autorità cittadine che hanno già messo in piedi un maxi piano sicurezza che mira da una parta a blindare l’accesso al centro della città con la creazione di una grandissima area pedonale e dall’altro con la tutela dei monumenti della città. Sono già stati individuati 37 siti che saranno protetti dall’Esercito e dai vigili del fuoco. In città sono in arrivo 2mila agenti delle forze dell’ordine oltre a quelli stanziali e ad altri militari.

Napoli, la festa scudetto si prolunga fino al 4 giugno

A distanza di 33 anni dall’ultimo scudetto, Napoli si prepara a fare ancora una volta festa. La vittoria rischia di arrivare con larghissimo anticipo rispetto alla fine del campionato e per questo motivo la festa potrebbe durare oltre un mese. La data finale dovrebbe essere quella del 4 giugno quando si giocherà l’ultimo match della serie A con il Napoli che ospita la Sampdoria e in quell’occasione ci potrebbe essere la premiazione da parte della Lega. Per quella data però anche la città prepara una festa che potrebbe essere organizzata a piazza del Plebiscito con la presenza di artisti e e ovviamente con il calciatori del Napoli.