Napoli protesta: Come ha fatto a non vedere?

Alla fine il peggiore in campo è risultato proprio lui, l’arbitro. La direzione di gara di Chiffi in Napoli-Bologna non ha convinto sia gli azzurri che i rossoblu. Troppi falli non fischiati, gestione dei cartellini da rivedere, due gol annullati alla squadra di Mihajlovic (uno per fuorigioco evidente di Palacio, l’altro per fallo dello stesso argentino su Ospina), un rigore clamoroso non concesso agli azzurri proprio in avvio di gara. Proprio questo episodio ha scatenato le discussioni più accese.

Pistocchi attacca arbitro e Var

A chiedersi pubblicamente come abbia fatto il direttore di gara a non accordare il penalty (spinta di Danilo su Politano in area, il Napoli era già sull’1-0) è il giornalista Maurizio Pistocchi con un messaggio sul suo profilo Twitter: “A proposito di Napoli-Bologna, e di altre gare del week-end, mi chiedo come Chiffi possa non aver visto la spinta con entrambe le mani di Danilo su Politano (10’) e se si tratti di chiaro e evidente errore, che prevede l’intervento del Var”.

Rigore negato al Napoli: le reazioni

“Era troppo vicino”, ironizza un sostenitore partenopeo riportando le giustificazioni di Orsato per il mancato rosso a Pjanic in quel famoso Inter-Juve. “A Napoli ci chiediamo anche del mancato rigore col Sassuolo (fallo su Politano) e di altre azioni che è inutile ricordare. Non è bello dirlo ma Napoli e il Palazzo non vanno molto d’accordo”, scrive un altro tifoso e Pistocchi concorda: “Vero: anche a Sassuolo rigore netto su Politano“. Un altro utente puntualizza: “Al Var l’hanno rivisto e dato l’ok durante la rimessa laterale. Ancora peggio”. Altri sottolineano la mancanza di uniformità di giudizio col metro europeo di valutazione: “Rigore netto. Punto. Tra l’altro questi falli in Europa sono sempre rigori”. Mentre qualcuno se la prende con De Laurentiis: “Capita questo quando un presidente si fa odiare in Lega e quando serve, invece, non si fa sentire”.

SPORTEVAI | 08-03-2021 09:38