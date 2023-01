18-01-2023 11:18

Si può passare dal travolgere per 5-1 la Juventus venerdì scorso al perdere ai rigori con la Cremonese B ieri? Napoli si sveglia sudata e preoccupata dopo lo scivolone in coppa Italia. Si era aperta un’autostrada per la finale dopo l’eliminazione del Milan: ai quarti c’era da affrontare la Roma in casa e nella doppia semifinale l’avversario sarebbe stato la vincente tra Fiorentina e Torino ma a guardar troppo lontano si è fatto un grosso errore. Sconfitti agli ottavi al Maradona da una squadra che ha appena esonerato l’allenatore e che è ultima in campionato con soli 7 punti, neanche il peggior incubo per i tifosi.

Napoli, i tifosi condannano l’eccessivo turnover

Per affrontare la Cremonese (in maglia blu, il che ha creato un’iniziale sconcerto anche a chi ha assistito al match in tv) Spalletti ha cambiato dieci/undicesimi della squadra titolare, lasciando il solo Meret al suo posto. Un errore grave per i tifosi che su twitter si lamentano. “Non mi sono mai piaciute le partite con troppo turnover. Già capitato al Napoli altre volte ed è sempre finito male. 5 o 6 ok, ma 10 no”, oppure: “Troppo turnover per il Napoli, Esagerato da parte di Spalletti” e poi: “Alla fine ha ragione Sarri…il turnover “è una boiata pazzesca”…”

C’è chi scrive: “Spalletti si vuole complicare la vita con il 4231, un modulo che ci rende fragili dietro ed evanescenti davanti. Evidenzia i limiti dei nostri giocatori ed espone a brutte figure i centrocampisti che devono correre sempre all’indietro e i difensori sempre 1vs1.” e anche: “Spalletti per me è un guru del calcio ,ma peccare di presunzione nel calcio come nella vita è pericoloso. Che sia d’aiuto per le partite future”

Sotto accusa l’arbitraggio della Ferrieri Caputi

Tra i colpevoli per il risultato anche la direzione di gara di Ferrieri Caputi: “Male la difesa e il nuovo acquisto Bereszynski. Arbitraggio che ha influenzato la partita, falli da dietro non dando i rossi, un rigore non dato. Una partita per macellai” e anche: “Un arbitraggio di altri tempi , quando non cera la moviola , speriamo che faccia meglio alla prossima” e poi: “Ferrieri Caputi ieri in Napoli-Cremonese si è rivelata inadeguata ad arbitrare in serie A. Ha sbagliato sia contro il Napoli che a favore. Cmq Spalletti e i suoi hanno palesemente snobbato la competizione e non è un bell’atteggiamento.

Napoli, la maglia versione San Valentino non piace

Bocciatura totale, infine, anche per la maglia versione innamorati creata per San Valentino: “Se ti presenti con quella maglia non vinci nemmeno la partita di calcetto del lunedì” e anche: “Io radierei il Napoli dalla Coppa Italia solo per la maglia” e infine: “è uno scempio, uno schiaffo alla tradizione, alla competizione ed al buon gusto, più che San Valentino è Halloween“.