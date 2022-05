Napoli, rivoluzione in estate: Spalletti sogna il colpo in attacco

21-05-2022 12:51

Con il campionato che volge al termine, il Napoli inizia a gettare le basi per il futuro. Nella giornata di ieri, a Castel Volturno c’è stato un summit di mercato tra Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti, il ds Cristiano Giuntoli e l’ad Andrea Chiavelli.

Napoli, priorità ai rinnovi

I nodi principali da sciogliere in casa Napoli riguardano la questione rinnovi. Partendo dal portiere, con David Ospina che sembra ormai prossimo all’addio, come riporta il “Corriere dello Sport”. Gli incontri avuti con l’entourage dell’estremo difensore non avrebbero dato esito positivo, e lo spagnolo potrebbe quindi firmare con il Real Madrid.

Il patron azzurro attende anche una risposta definitiva da Dries Mertens, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, con cui è ancora da discutere la durata dell’eventuale prolungamento. Nelle ultime ore si è aggiunta la situazione di Koulibaly, con la Juventus che sarebbe in pressing sul difensore senegalese in scadenza nel 2023.

Napoli, la lista di mercato di Giuntoli

Cristiano Giuntoli avrebbe però diversi nomi sul taccuino che farebbero al caso del Napoli, con i quali andrebbe a sopperire le eventuali partenze. Meret prenderebbe il posto da titolare di Ospina, mentre per quanto riguarda la difesa, il candidato principale sarebbe Palomino, ma l’Atalanta vorrebbe trattenere l’argentino.

Resta ancora aperta la pista che porterebbe a Mathias Olivera del Getafe, ma le richieste del club spagnolo restano alte: 20 milioni. Per il centrocampo, molto dipenderà da Fabian Ruiz. Il centrocampista è corteggiato da Atletico e Real Madrid, e se il giocatore dovesse cedere alle lusinghe dei club madrileni, il Napoli si fionderebbe su Antonin Barak del Verona.

Napoli: il sogno è Domenico Berardi

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, il grande colpo che Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare al Napoli di Luciano Spalletti è però in attacco. Il sogno degli azzurri sarebbe Domenico Berardi del Sassuolo. L’esterno è un tassello fondamentale del club, e per strapparlo ai neroverdi sarà necessaria una cifra sostanziosa.

Per questo motivo, molto dipenderà dal futuro di Matteo Politano, che non ha una posizione chiara. Nel caso in cui quest’ultimo dovesse salutare il capoluogo campano, il Napoli farebbe all-in su Berardi, che sarebbe l’esterno ideale per lo scacchiere di Spalletti.

