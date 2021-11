Napoli scatenato sul mercato, ma una scelta lascia perplessi i tifosi

10-11-2021 09:12

Due acquisti a gennaio per dare l’assalto allo scudetto. Sembra essere questo l’orientamento del Napoli in vista della prossima finestra di mercato. Due innesti mirati per puntellare le corsie laterali, sin qui la zona di campo meno coperta da alternative. Di Lorenzo a destra e Rui a sinistra, di fatto, sono costretti a fare gli straordinari da inizio stagione. Potrebbe arrivare qualcuno a dar loro il cambio, o quanto meno a offrire valide alternative a Spalletti.

Napoli interessato a due terzini in scadenza

Non solo il tormentone legato al rinnovo di Insigne, dunque. Ci sono anche trattative in entrata per il Napoli, col ds Giuntoli che segue con attenzione due laterali in scadenza. Di lungo corso è la trattativa per Reinildo Mandava, 27enne esterno sinistro mozambicano del Lille. La quotazione estiva di sei milioni di euro a gennaio sarà dimezzata, l’occasione buona – insomma – per piazzare l’affondo. Ma la Gazzetta dello Sport scrive anche di un nome nuovo: Noussair Mazraoui, terzino destro di 24 anni dell’Ajax il cui contratto coi lancieri scadrà a giugno. La trattativa per il rinnovo sembra saltata, tra le destinazioni gradite dal laterale marocchino c’è l’Italia e per prenderlo a gennaio basterebbero 7-8 milioni.

Napoli, offerto rinnovo a Ospina: Meret parte?

A sorpresa, inoltre, il club partenopeo ha offerto il rinnovo di contratto a David Ospina, 33enne portiere colombiano che sta regalando sicurezze a tutto il reparto difensivo, incassando pochissimi gol. In questa stagione sembrava dover lasciare spazio a Meret, invece il titolare si è confermato lui, tanto da meritarsi una proposta che il suo entourage ha già definito “interessante”. Ma a questo punto è legittimo chiedersi: col rinnovo di Ospina, Meret sarà messo sul mercato? Accetterà per l’ennesima volta di fare da comprimario, se non da rincalzo di lusso, col rischio di perdere quotazioni in nazionale?

Tifosi Napoli divisi sulla questione portiere

Molti tifosi esultano per la possibile permanenza di Ospina, il cui contratto col Napoli è in scadenza a fine stagione: “Rinnovo subito, Meret se ne può tranquillamente andare”. E ancora: “Rinnovo più che meritato! Insieme a Maignan i due migliori portieri del campionato”. Oppure: “Ospina portiere forte e di grande esperienza, da rinnovo all’istante. Meret mi piace ma lo vedo ancora un pochino acerbo e insicuro”. Altri fan, però, non sono d’accordo: “Io terrei tutti e due e darei sempre più spazio a Meret, le grandi squadre devono avere due portieri forti”. O anche: “Meret è il futuro portiere della nazionale italiana, pensiamoci bene prima di mollarlo”. E per finire: “Attenzione, se Meret cambia squadra e va in un’altra big potrebbe diventare il più grande rimpianto del Napoli del prossimo futuro”.

