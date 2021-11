Napoli su due talenti della Bundesliga, i tifosi: "ADL al risparmio”

26-11-2021 11:36

Tra infortuni e Coppa d’Africa, il Napoli è atteso da un inverno che lo metterà seriamente sotto pressione. Con la squadra di Luciano Spalletti ancora prima in classifica in serie A, la piazza inizia a premere affinché Aurelio De Laurentiis rafforzi l’organico affinché l’allenatore toscano possa fare fronte alle assenze dei prossimi mesi.

Napoli su due promesse della Bundesliga

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli si starebbe guardando intorno: il d.s. Cristiano Giuntoli avrebbe individuato in Bundesliga due rinforzi adatti per il mercato invernale.

Il primo è Felix Uduokhai, centrale difensivo mancino dell’Augusta, 24enne dal gran fisico e buona tecnica, in grado di disimpegnarsi anche come terzino sinistro o, nell’evenienza, come mediano. Il secondo è Florian Neuhaus, 24 anni, centrocampista del Moenchengladbach entrato recentemente anche in maniera stabile nell’organico della nazionale tedesca.

Entrambi hanno contratti in scadenza nel 2024, il prezzo dei loro cartellini è alto ma non altissimo, dai 18-20 milioni a salire. Ma sono giocatori di buone prospettive, profili su cui ADL è abituato a investire. I tifosi del Napoli, però, si dividono tra coloro che non gradirebbero altre due scommesse e chi invece ha fiducia nel presidente.

I tifosi criticano ADL

“Ma chi sono questi due? Come al solito De Laurentiis vuole risparmiare: ma l’ha capito che quest’anno possiamo lottare per lo scudetto?”, scrive Lorenzo su Facebook.

“Non serve l’elenco della miriade di pacchi presi dal Napoli per capire che questi due non serviranno a nulla. Dobbiamo prendere un terzino sinistro”, aggiunge Roby. Beniamino concorda: “Prima un terzino sinistro, poi tutto il resto”. Antonino, invece, pensa che i due tedeschi siano fin troppo per il Napoli: “Uduokhai non lo conosco, ma Neuhaus è un talento, impossibile arrivarci”.

Mario, invece, si schiera con De Laurentiis: “Sento le stesse critiche di quelli che avrebbero buttato via anche Anguissa senza averlo mai visto mezza volta. È solo l’ultimo esempio, perché nessun calciatore del Napoli è stato esente da critiche immotivate”.

