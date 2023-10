Napoli, sulle maglie i teschi del cimitero: tifosi scatenati sul web

Ed eccola qui, puntuale come ogni anno, la maglia del Napoli versione Halloween. Questa volta il club partenopeo ha deciso di omaggiare il cimitero delle Fontanelle riempiendo la divisa di teschi che richiamano al rapporto sempre più identitario con la città. Pioggia di like sui social da parte dei tifosi, che sembrano gradire davvero la “new 3ra” azzurra, ma qualche critica arriva per il prezzo, ritenuto eccessivo.

Al Napoli di De Laurentiis è spesso stato imputato uno scarso feeling con la storia e le tradizioni del capoluogo campano. Ma di recente la società ha decisamente invertito la rotta. Lo testimonia la seconda maglia su cui campeggia maestoso il Vesuvio e con la divisa di Halloween si è avuta la conferma. Già, il Cimitero delle Fontanelle con le sue ‘capuzzelle‘ (i teschi, ndr) rappresenta un luogo molto caro ai napoletani, che si recavano (al momento è chiuso) nell’ossario della Sanità, dunque nel cuore della città, per adottare la ‘capuzzella’ di un’anima abbandonata in cambio di protezione.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 5, 2023