Napoli, Tudor o Mazzarri? Sul web si scatena la polemica dei tifosi

Testa a testa per il post Garcia. I tifosi si dividono sul web: non convincono alcuni aspetti del croato, ma in molti dicono no a minestre riscaldate

14-11-2023 09:40

Tudor più di Mazzarri. Ma nulla è ancora detto, perché De Laurentiis incontrerà anche il tecnico di San Vincenzo, che proprio a Napoli ha dato il meglio di sé. Il croato ex Verona sembra essere in vantaggio e ha già dato la propria disponibilità a sostituire Rudi Garcia. Intanto sui social è polemica: ecco cosa dicono i tifosi.

Tifosi del Napoli divisi: ecco il partito dei pro Tudor

“Immagino Mazzarri sulla panchina del Napoli e già rido. Tanto vale tapparsi il naso e prendere Tudor, almeno anche se solo per mezza stagione, ma raddrizza la squadra” commenta su Twitter Danilevicius. “Tudor è un accontentarsi ma neanche tanto, giovane, di prospetto e con idee ben precise. Mazzari anche no, grazie. Non peggioriamo” scrive un altro tifoso. “Al momento è quello che serve” afferma Filippo. “Fa giocare bene le sue squadre ed esalta gli attaccanti” dicono ancora.

Tudor al Napoli? In tanti temono un Gattuso bis

Due, però, gli aspetti che non convincono i tifosi azzurri, quello caratteriale e il sistema di gioca. Con il 3-4-2-1 potrebbero essere gli esterni d’attacco a rischiare, dunque Kvara e Politano. “Gattuso bis. E ho troppe perplessità su moduli e la gestione con la società. Incrociamo le dita” twitta Emanuele Caputo. “Poco curriculum, carattere ruvido, tatticamente rigido, servirebbe qualcuno che conosce la piazza, o almeno con esperienza e preparato e che vada a pennello con le caratteristiche dei giocatori” sostiene NapoliFansClubLondon.

Tifosi spaccati anche su Mazzarri

“E se venisse Mazzarri con Cannavaro dirigente sportivo alla Zanetti?” si augura Bagaglio Azzurro. “L’idea (se vera) di riprendere Mazzarri, onestamente, non mi piace proprio. Le minestre riscaldate anche no” scrive Maximo. Sulla stessa lunghezza d’onda Arcangelo: “Ho passato la giornata di ieri a fare opera di autoconvincimento su Tudor. Non penso di riuscire oggi a farla su Mazzarri”.

“Un eventuale Mazzarri bis a Napoli per me avrebbe lo stesso sapore dell’Allegri bis alla Juventus: cerchi di fare dei passi avanti per poi ritrovarti molti passi indietro” cinguetta rocco_nicita. “Conosce l’ambiente e qui potrebbe esaltarsi” commenta un altro sostenitori. Ma c’è chi avanza una terza ipotesi: “Tudor o Mazzarri e poi alla fine arriveranno i Cannavaro Brothers!”.