28-05-2022 08:36

Il Napoli ancora una volta alle prese con un rinnovo e ancora una volta i tifosi sono con il fiato sospeso. Stavolta al centro della discussione è la posizione ed il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, con Mertens uno dei veterani azzurri, rischia infatti di finire sul mercato nel corso dell’estate se non arriverà l’attesa firma per il prolungamento del contratto.

Napoli da Insigne e KK: quante spine

La scorsa stagione è stata contrassegnata dal lungo addio di Lorenzo Insigne. Una situazione che si è protratta anche troppo a lungo con il capitano del Napoli che alla fine ha deciso di andare via a parametro zero per accasarsi al Toronto Fc. Quest’estate è la volta di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese anche nella stagione appena trascorsa ha dimostrato di essere uno dei migliori del campionato e con un contratto in scadenza nel 2023 è arrivato il momento di parlare di rinnovo. Senza dimenticare che in ballo c’è anche la permanenza di Mertens, con il belga che è stato spesso decisivo nel finale di campionato ed ancora in attesa del nuovo contratto.

Napoli: l’offerta al ribasso di De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra però dare un valore relativo ai sentimenti anche se spesso sembra pretenderlo dai suoi giocatori. Koulibaly è stato un punto di riferimento per il Napoli nel corso delle ultime stagioni diventando un punto di riferimento dello spogliatoio e un beniamino per i tifosi, nonché un giocatore che non ha mai forzato la mano della società. Ora però è il momento di essere ricompensato ma De Laurentiis per il suo rinnovo ha deciso di mettere sul piatto della bilancia un’offerta da 3,5 milioni a stagione a differenza dei 7 che il calciatore percepisce in questo momento.

Napoli: tifosi sul piede di guerra contro il presidente

La notizia di questa proposta di rinnovo ha fatto scattare la reazione dei tifosi partenopei convinti che almeno nel caso di KK (dopo aver lasciato andare Insigne e con la situazione Mertens ancora da definire), il presidente avrebbe fatto uno strappo alla regola sul tetto degli ingaggi: “Che vergogna di presidente, posso capire l’anno scorso senza la Champions ma ora ha superato il limite”, scrive Luigi. E ancora: “E’ vergognoso non rinnovare Koulibaly. Meno male che siamo andati in Champions e che la sua permanenza era una delle poche richieste di Spalletti. De Laurentiis via da Napoli, vendi e vai a Bari”.

I tifosi del Napoli, che pure avevano accettato la partenza di Insigne con serenità, sembrano non voler compromessi per quanto riguarda il senegalese: “Ci sarà mai un modo per liberarci da questo presidente” commenta Monica. Mentre Riccardo scrive: “Spero che questa proposta di rinnovo sia solo una notizia lanciata là, altrimenti De Laurentiis sarebbe da internare”.