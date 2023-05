Nervi tesi alla Juventus: Di Maria e la moglie litigano coi tifosi

Angel Di Maria e signora ai ferri corti con alcuni tifosi della Juventus su Instagram: botta e risposta dopo alcune critiche particolarmente ricevute in calce a un post.

24-05-2023 15:59

Non è un momento facile per la Juventus. La stagione si chiuderà senza titoli (ed è la seconda di fila) e, quel che è peggio, il club bianconero è alle prese con guai di varia natura, dai processi in corso ai buchi nel bilancio. La sconfitta di Empoli, pesante nel punteggio e ancor più imbarazzante per la prestazione espressa, è giunta subito dopo la nuova mazzata del -10 in classifica. Molti i calciatori presi di mira sui social dai tifosi delusi. Tra questi, Angel Di Maria.

Di Maria replica alle critiche di un tifoso

Botta e risposta su Instagram per il Fideo, che ha deciso di replicare alle considerazioni poco carine – eufemismo – di un follower in calce a un suo post. Il tifoso bianconero aveva accusato lui e Paredes di essere, di fatto, dei mercenari poco attaccati alle sorti della Juventus. Perentoria la replica dell’argentino: “Quello che non merita la maglia sei tu. La squadra e i giocatori sono insieme al 100%, fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che sei con la Juventus solo nei momenti belli e non in quelli brutti. Ti mando un grosso saluto. Io sto bene fino in fondo, non come te”.

Juventus, lady Di Maria critica Allegri

Risposta pronta anche per Jorgelina Cardoso, moglie del Fideo, non nuova a clamorose prese di posizione sui social. Da parte sua un commento pepato alle accuse rivolte al marito da parte di un utente, sempre in coda allo stesso post: “Non è lui che prepara la squadra, non è lui l’allenatore, non è lui che preferisce giocare dietro. Statti zitto – il perentorio invito della fumantina compagna di vita dell’argentino – sei sciocco o ti pagano per farlo?”.

Di Maria e signora cancellano i post: ma è tardi

Le repliche social di Di Maria e signora alle critiche di alcuni tifosi particolarmente esagitati non sono rimaste sul web troppo a lungo. Entrambi i post, infatti, sono stati cancellati dopo alcuni minuti. Particolarmente gravi le considerazioni espresse dalla moglie del campione, contenenti critiche neppure troppo velate alla gestione di Allegri: “Non è lui che preferisce giocare dietro”. Frasi e giudizi che sono stati rimossi a stretto giro, anche se il popolo del web ha fatto in tempo a immortalarli con screenshot e schermate.