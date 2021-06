Neuer con la fascia ‘arcobaleno’: la UEFA chiude il caso

Poteva essere una situazione destinata a far discutere, il caso però è rientrato in tempi molto rapidi: la UEFA già chiuso l’indagine aperta per possibile esposizione di simboli politici da parte di Manuel Neuer e di riflesso della Nazionale tedesca nel corso di Euro 2020.

Il capitano della Germania ha infatti indossato una fascia color arcobaleno, scelta legala al Pride Month, il mese dedicato ai diritti LGBT e più in generale alla lotta contro le discriminazioni.

A confermarlo è stata la DBF, la Federazione Calcistica tedesca, attraverso le parole del suo addetto stampa Jens Grittner.

“E’ vero che la fascia di capitano è in fase di controllo, ne discuteremo anche con la UEFA. Il regolamento prevede che la fascia al braccio venga fornita direttamente dalla UEFA. Noi come DFB partecipiamo a vare campagne e Manuel Neuer indossa la fascia arcobaleno dall’amichevole contro la Lettonia dello scorso 7 giugno, per simboleggiare il chiaro impegno di tutta la squadra a favore della diversità, dell’apertura, della tolleranza e contro l’odio e l’esclusione”.

La stessa DBF, attraverso Twitter, ha poi annunciato la chiusura del caso.

“La UEFA ha condiviso con la DBF la decisione di interrompere il processo di revisione relativo alla fascia arcobaleno indossata da Manuel Neuer. In una lettera, la fascia è stata considerata come un simbolo della squadra a favore delle diversità e quindi come una ‘buona causa’”.

OMNISPORT | 20-06-2021 21:34