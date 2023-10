Nicola Pietrangeli ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un malore: le condizioni dell'ex campione di tennis

Nicola Pietrangeli è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato nella notte un malore: da quel che apprende il Corriere della Sera, l’ex campione ha accusato giramenti di testa, probabilmente causati dalla pressione alta a seguito dei quali si è optato per il ricovero.

Attualmente si trova ricoverato presso il nosocomio, dove è tenuto sotto osservazione dal personale medico.

Stando a quanto emerge dalle prime informazioni, Pietrangeli ha trascorso la notte in osservazione al Gemelli: un ricovero precauzionale e potrebbe essere dimesso già oggi se i parametri lo consentiranno.

Pietrangeli ha compiuto da poco 90 anni e da pochissimo ha celebrato a Bologna questo traguardo, quale autentica leggenda vivente del tennis italiano.

Nicola Pietrangeli con Lea Pericoli, due campioni del tennis azzurro

Nella settimana che ha qualificato l’Italia alle Finali di Davis, Pietrangeli — che per andare a vincere l’insalatiera da capitano nel Cile di Pinochet, nel ‘76, si era messo contro la politica italiana — resta il miglior tennista azzurro per ranking: è stato numero 3, mentre Panatta e Sinner sono arrivati al numero 4.

Una recente foto di Nicola Pietrangeli

Proprio nelle ultime polemiche era intervenuto pesantemente, cercando di stimolare anche un dibattito attorno al tennis contemporaneo.

“Rappresentare il proprio Paese è il massimo dell’aspirazione di uno sportivo, è un onore comunque, a prescindere dal risultato. Chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove, andrebbe squalificato per un anno almeno”. “Perché se non sei fiero di giocare per il tuo Paese fatti fare un certificato medico fasullo, è una questione di coscienza. Oppure, non ti va perché hai paura di perdere o per le responsabilità? Non è detto che devi per forza vincere, ma ci devi provare. E non vanno trovate scuse o alibi”.