L'inchiesta, condotta dalla Procura di Parigi, è partita lo scorso 16 gennaio dalla denuncia di un collaboratore del presidente Nasser Al-Khelaifi

07-02-2023 17:37

Dopo Juventus e Manchester City, anche un altro top club finisce sotto indagine. Si tratta del PSG del presidente qatariota Nasser Al-Khelaïfi reo, secondo le accuse, di aver pagato in nero un collaboratore del club. O, meglio, uno stretto collaboratore del presidente.

Dopo Juve e City, anche il PSG finisce sotto in chiesta

Si tratta, nella fattispecie del tunisino Hicham Bouajila. E’ proprio da lui che è scattata l’inchiesta, aperta dalla Procura di Parigi, lo scorso 16 gennaio. Bouajila conoscerebbe Al-Khelaïfi da oltre 20 anni e la collaborazione, oltre al PSG, avrebbe riguardato anche Al Jazeera Sports (poi divenuta beIN Sports). Bouajila si sarebbe interessato, nella fattispecie, a far penetrare la piattaforma televisiva in tutto il mercato di Maghreb. Da questo lavoro di mediazione, il collaboratore di Al-Khelaïfi avrebbe dichiarato di essere stato pagato in nero e solo a tratti da una società tennistica di Doha non ufficialmente collegata al patron del club parigino.

Inchiesta PSG: le accuse verterebbero su presunti pagamenti in nero

Il club della Tour Eiffel ha seccamente smentito tali accuse proprio il giorno successivo alla notizie delle indagini riguardanti i presunti illeciti finanziari di un altro grande club europeo come il Manchester City, anch’esso guidato dalle latitudini del Golfo Persico, in particolare dallo sceicco emiratino Mansour Al-Nahyan.

PSG primo a +8 in Ligue 1 e atteso dal Bayern in Champions

Nell’attesa di eventuali sviluppi sull’indagine, la squadra timonata da mister Christophe Galtier sta conservando la prima posizione nel campionato di Ligue 1 a 54 punti, a +8 dalla coppia Olympique Marsiglia (prossimo avversario, mercoledì 8 febbraio, in Coppa di Francia) e Lens, coi giallorossi che hanno decisamente mollato la presa nelle ultime tre partite raccogliendo appena 2 punti. In Champions League, invece, PSG ospiterà il Bayern Monaco il prossimo 14 febbraio nella gara di andata degli ottavi di finale.