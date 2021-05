Non solo la Lu-La: altro nerazzurro a rischio addio

Non c’è pace per i tifosi dell’Inter. Dopo la conquista del 19esimo scudetto, i problemi finanziari del club mettono ansia ai supporter nerazzurri, che temono di perdere alcuni dei protagonisti del grande successo in campionato.

Il Psg prepara l’assalto per Skriniar

Vari quotidiani sportivi hanno riportato l’interesse di diversi top club europei per i gioielli nerazzurri, a partire da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, attaccanti che con i loro gol hanno trascinato l’Inter alla vittoria della serie A. Dalla Francia, però, giungono voci che riguardano non solo la Lu-La.

Il Paris Saint Germain, infatti, sarebbe pronto a tornare alla carica per Milan Skriniar. Dopo le difficoltà ad adattarsi al gioco di Antonio Conte della passata stagione, il difensore slovacco è tornato a essere una pedina fondamentale per l’Inter e un idolo per la tifoseria nerazzurra.

Il giocatore ha un contratto fino al 2023 e non ha intenzione di chiedere di essere ceduto, ma se l’Inter non riuscisse a risolvere i problemi di bilancio potrebbe essere costretta a rinunciarvi: il Psg, che fece un timido tentativo per lui a gennaio, sarebbe pronta a tuffarsi nell’affare.

Lo slovacco idolo dei nerazzurri

Gli interisti, sui social, si dividono tra preoccupazione e scetticismo. “Andare al Psg per far cosa? Vincere uno scudetto in Francia? Tanto vale rimanere in Italia”, il commento di Roberto.

Per Adriano, invece, lo slovacco è incedibile: “Lo voglio come nostro capitano… altro che cessione al Psg”. “Skriniar non si tocca”, aggiunge Paolo.

Giuseppe, invece, apre alla cessione, a patto che l’Inter incassi una sostanziosa plusvalenza: “Ci diano 100 milioni e Skriniar è loro”, commenta il tifoso interista. Oreste, invece, crede che l’Inter non rinuncerà a nessuno dei suoi big.

“Lukaku allo United, Lautaro al Real Madrid, ora Skriniar al Psg: io scommetto che alla fine resteranno tutti all’Inter”.

SPORTEVAI | 14-05-2021 11:02