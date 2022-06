20-06-2022 12:42

Il tridente dei sogni Lukaku–Dybala–Lautaro è l’obiettivo numero uno dell’Inter per il prossimo calciomercato. Ma mentre tenta di affiancare il belga del Chelsea e l’ormai ex Juve al “Toro”, l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta lavora anche ad operazioni parallele volte a rafforzare l’Inter nei prossimi anni e non necessariamente nell’immediato.

Inter, Cambiaso il colpo in prospettiva di Marotta

A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, che su Twitter racconta l’assalto dell’Inter a uno dei giocatori più interessanti dell’ultimo campionato di serie A. “L’Inter sta provando a ingaggiare Andrea Cambiaso dal Genoa – scrive Schira – I nerazzurri possono poi girarlo in prestito a un’altra squadra (il Bologna ha già mostrato interesse per il terzino)”.

Marotta può prendere Cambiaso e mandarlo in prestito

Marotta, dunque, avrebbe individuato nell’esterno del Genoa un prospetto su cui scommettere: nella sua prima stagione nel massimo campionato Cambiaso ha mostrato capacità atletiche fuori dal comune e anche un valore tecnico notevole. Destro naturale, ha giocato su entrambe le fasce con risultati positivi, affermandosi tra i giovani più interessanti della serie A.

L’Inter lo vuole, la cifra messa sul piatto gira attorno tra i 5 e gli 8 milioni di euro, poi Cambiaso verrebbe girato in prestito perché con l’arrivo di Bellanova dal Cagliari i nerazzurri sarebbero coperti sulle corsie esterne per la prossima stagione.

Il nome di Cambiaso infiamma i tifosi dell’Inter

E la notizia dell’assalto a Cambiaso piace ai tifosi dell’Inter, anche se qualcuno pone dei dubbi. “Ma dove escono questi 5 milioni?”, domanda Manu. Julia risponde: “Oltre a Skriniar venderà pure Dumfries”. Altri interisti, invece, si accontentano di vedere un nuovo talento in nerazzurro. “Cambiaso buon giocatore e può ancora crescere”, scrive Marco.

Per Filippo: “Sarebbe un grande acquisto, sa giocare con entrambi i piedi e sulle due fasce”. Gianluca invece spera di battere i rivali storici: “Anche la Juve vuole Cambiaso, se lo riusciamo a prendere gli facciamo un bello sgarbo”.

