Djokovic, conferme su una sua partecipazione a Montecarlo

11-03-2022 21:31

Per Novak Djokovic si apre la possibilità di giocare il prossimo Master 1000 di Montecarlo, uno dei tornei più prestigiosi e ambiti di tutto il tabellone. Al Djoker, attuale numero due del mondo dietro al russo Daniil Medvedev, è stata impedita la partecipazione ai tornei statunitensi di Indian Wells e Miami a causa del suo status di non vaccinato. Le disposizioni in vigore in USA infatti non permettono a persone non vaccinate di entrare nel paese.

Una svolta potrebbe arrivare dal torneo di Montecarlo, in quanto gli organizzatori hanno confermato il fatto che Nole potrà giocare anche senza essersi sottoposto ad alcun ciclo vaccinale. Questo perchè dal 14 marzo il governo francese allenterà di molto le misure sanitarie, e dunque non sarà necessario presentare alcun certificato per prendere parte al torneo.

Questo il comunicato degli organizzatori, riportato da Eurosport:

“L’allentamento delle misure sanitarie attuato dal Governo francese a partire dal 14 marzo ci permette di informarvi che nessun certificato di vaccinazione sarà richiesto per accedere al Rolex-Monte Carlo Masters e che l’uso delle mascherine sarà consigliato solo in alcune aree del torneo che saranno indicate”.

Questa situazione potrebbe riguardare anche i 1000 di Madrid e Roma, entrambi in terra battuta.

