Novak Djokovic, vittoria numero 1000 e finale a Roma

Novak Djokovic torna in finale di un Masters 1000: a Roma il tennista serbo supera in semifinale in due set il norvegese Casper Ruud con i parziali di 6-4, 6-4, centrando la finale agli Internazionali d’Italia.

Per il numero uno del mondo, che domenica affronterà nell’ultimo atto il greco Stefanos Tsitsipas, si tratta della dodicesima finale in carriera a Roma, un torneo che ha vinto già in sei occasioni.

Nole chiude il confronto in un’ora e 45 minuti: nel primo parziale piazza subito due break per mettere in chiaro le cose, il secondo è più equilibrato fino al settimo game, che Djokovic si aggiudica dopo tre palle break salvate dal numero 10 del mondo. Per il fuoriclasse serbo si tratta della millesima partita vinta in carriera nel circuito maggiore.

