Arrivato alla sosta da capolista, il Milan non perde occasione per tenere monitorata la situazione sul mercato e si prepara a un’estate che potrebbe portare a una mezza rivoluzione. In uscita c’è sicuramente Frack Kessié che ha già raggiunto l’accordo con il Barcellona. Valigie pronte anche per Alessio Romagnoli, che potrebbe tornare nella capitale per vestire la maglia della Lazio, sua squadra del cuore.

In entrata. invece, restano calde le piste che portano a Sven Botman e Renato Sanches del Lille, mentre è incandescente quella che porta a Divock Origi, punta classe ’95 che è in scadenza e a giugno lascerà il Liverpool e, proprio quest’anno, ha contribuito a eliminare i rossoneri dai gironi di Champions League.

Milan, Origi ora è a un passo

Il Milan è forte sull’attaccante belga e già la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca. Un’operazione importante, che permetterebbe al Diavolo di avere una punta di peso importante e nel pieno della maturità calcistica da affiancare a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. L’affare dovrebbe chiudersi con un ingaggio tra i 3,5 e 4 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. La prospettiva di portare a Milanello un attaccante con le caratteristiche del belga alletta e non poco i tifosi rossoneri, che sono pronti ad accogliere Origi a braccia aperte.

Milan su Origi, tifosi tra esaltazione e scetticismo

Sui social c’è chi scrive: “Che colpo che sarebbe”, o ancora: “Gran bel giocatore bel colpo a zero”. Non manca, però, lo scetticismo, legato soprattutto alla non eccelsa vena realizzativa del belga. Un tifoso commenta: “Mah sarà, come fate ad aspettarvi grandissime cose (tipo 20 gol) da uno che ha fatto 41 gol in 7 anni di professionismo...” e un altro bacchetta: “State schifando Belotti con 160 gol in carriera e vi esaltate per questo che non è mai andato in doppia cifra. Siete fantastici”.

Il timore sembra essere abbastanza condiviso. “Giocatore che segna pochissimo. Noi abbiamo bisogno di attaccanti che fanno goal.. tanti goal..”, sottolinea un altro supporter rossonero, e ancora: “Vedendo Presenze/gol direi pessimo!“, “Quindi abbiamo centrocampisti che non segnano ali che non segnano trequartisti che non segnano e aggiungiamo una punta che non segna“, “Boh, tra lui e Belotti meglio l’ultimo tutta la vita. Questo segna con il contagocce” e, infine: “Giocatore molto valido. Uno così me lo porto sempre a casa, poi probabilmente se stai cercando uno da 20 gol in campionato non è il giocatore giusto“.

