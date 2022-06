Obiettivo Molina, la Juventus ha pronto un asso nella manica

16-06-2022 16:18

È una Juventus attiva su più fronti quella che in queste ore, sul mercato, sta cercando di chiudere con successo le trattative per rinforzare la propria rosa.

Molina, l’esterno che fa al caso della Juventus

Fra i tanti discorsi aperti dal club bianconero, oltre a quelli per Paul Pogba e Angel Di Maria, vi sono anche quelli inerenti all’esterno richiesto da Allegri per dare ancor più vigore alla corsia di destra e coprire l’eventuale partenza di Cuadrado.

A questo proposito, la Juventus parrebbe aver virato in maniera definitiva su Nahuel Molina, giocatore messosi in luce con l’Udinese nel corso dell’ultima stagione dove, a seconda delle necessità, ha dimostrato di poter ricoprire più ruoli sulla destra.

Obiettivo Molina, la richiesta dell’Udinese

L’argentino, in virtù dell’ottima annata in Friuli, chiaramente ha attirato su di sé l’interesse di diversi club europei (Atletico Madrid e Arsenal su tutti) ma la Juventus, complice anche il viaggio fatto dai propri dirigenti a Londra per incontrare i Pozzo, al momento resta in vantaggio.

Il problema per i bianconeri però resta la richiesta fatta dall’Udinese per il giocatore visto che i 25-30 milioni sono una cifra che i piemontesi non possono investire.

Obiettivo Molina, il jolly della Juventus

La Juventus però potrebbe comunque arrivare a Molina inserendo nella proposta cash anche una contropartita tecnica che sarebbe già stata individuata in Filippo Ranocchia.

Il centrocampista classe 2001 infatti piace molto alla compagine friulana e potrebbe seriamente diventare la chiave per abbassare le pretese dei Pozzo e riuscire così a mettere in discesa un affare non semplice.

