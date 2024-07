Olimpiadi Parigi 2024, italiani in gara oggi 29 luglio: ecco Paltrinieri, gli uomini della Ginnastica Artistica in una storica finale

Il programma di oggi delle Olimpiadi di Parigi 2024 con gli italiani in gara lunedì 29 luglio: Paltrinieri fa il suo esordio in questa edizione, così come Marini nella scherma. E i ginnasti disputano una storica finale

Dopo il weekend con le due giornate di gara iniziali, si apre la prima settimana delle Olimpiadi di Parigi 2024 con un lunedì 29 luglio che presenta 18 eventi da medaglia. E anche in questo caso non mancano gli italiani, anche nelle finali: dal tiro sportivo alla ginnastica artistica, passando per la gara di mountain bike per gli uomini e il nuoto. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi.

Olimpiadi Parigi 2024, italiani in gara lunedì 29 luglio: la finale di Sollazzo nella carabina

Dopo la falsa partenza contro il duo del Qatar, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava proseguono il loro cammino nel turno preliminare del beach volley ai piedi della Tour Eiffel affrontando gli australiani Nicolaidis e Carracher. Sempre in mattinata sarà da seguire la finale della carabina ad aria compressa 10 metri che vedrà tra i protagonisti anche il vicecampione del mondo della disciplina Danilo Dennis Sollazzo.

Un debutto storico per l’Italia nel badminton

La giornata vede poi l’esordio ai Giochi di un atleta azzurro nel torneo individuale di badminton: parliamo di Giovanni Toti (sì, omonimo del dimissionario governatore della Liguria), 23enne originario di Chiari, in provincia di Brescia. A proposito di esordi alle Olimpiadi, segnaliamo inoltre quello che oggi vivrà Giorgia Piccolin nel tennistavolo.

Oggi gli uomini affrontano la gara di MTB. E i ginnasti azzurri vivranno una storica finale

Questo lunedì è anche il giorno della prova di mountain bike maschile: nella specialità del cross country l’Italia schiera Luca Braidot, alla sua terza Olimpiade, e l’attuale campione europeo Simone Avondetto.

Non dimentichiamo poi un altro traguardo storico per il nostro sport, ovvero la qualificazione della squadra di ginnastica artistica maschile ad una finale che si disputerà proprio oggi. Gli Azzurri, trascinati in particolare da Yumin Abbadini (che con Mario Macchiati prenderà parte anche alla finale All-Around individuale) cercheranno di completare l’impresa.

Oggi entrano in gara Tommaso Marini e Gregorio Paltrinieri

In questo lunedì proseguiranno inoltre le gare di scherma, che per l’Italia stanno regalando sino ad ora qualche soddisfazione a fronte però di diverse delusioni. Segnaliamo tra gli altri nel fioretto individuale il debutto di Tommaso Marini, campione regnante sia europeo che del mondo.

Infine nel nuoto in mattinata farà il proprio esordio a Parigi 2024 colui che è stato tra i candidati a fare da portabandiera, ovvero Gregorio Paltrinieri. La punta di diamante delle vasche e delle acque aperte partecipa alle sue quarte Olimpiadi in carriera, e oggi inizierà a misurarsi con la rassegna parigina nelle batterie degli 800 metri stile libero assieme a Luca De Tullio. Ma in serata sarà la volta anche di Thomas Ceccon, che ieri ha ottenuto il primo posto nella semifinale 1 dei 100 m dorso che lo proietta oggi nella finale di specialità.

Olimpiadi Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi lunedì 29 luglio

09:00 Beach Volley: Fase preliminare uomini (Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, vs Nicolaidis/Carracher)

09:30 Tiro sportivo: Trap uomini, qualificazioni (Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo)

10:00 Judo: -57kg donne, turni preliminari (Veronica Toniolo)

10:00 Judo: -73kg uomini, turni preliminari (Manuel Lombardo)

10:10 Badminton: Fase a gruppi singolo uomini (Giovanni Toti, vs Soren Opti)

10:16 Tiro con l’arco: Ottavi di finale a squadre uomini (Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli)

10:20 Canottaggio: Due senza uomini, ripescaggi (Giovanni Codato, Davide Comini)

11:00 Equitazione: Concorso completo a squadre, finale salto a ostacoli (ev. Evelina Bartolini, Emiliano Portale, Giovanni Ugolotti)

11:00 Equitazione: Concorso completo individuale, qualificazioni salto a ostacoli (Evelina Bartolini, Emiliano Portale, Giovanni Ugolotti)

11:00 Nuoto: 400m misti donne, batterie (Sara Franceschi)

11:15 Scherma, Sciabola individuale donne, sedicesimi di finale (Michela Battiston, Chiara Mormile, Martina Criscio)

11:28 Nuoto: 800m stile libero uomini, batterie (Luca De Tullio, Gregorio Paltrinieri)

11:40 Canottaggio: Otto uomini, batterie (Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Della Valle, Gennaro Di Mauro, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Alessandra Faella)

12:00 Canottaggio: Otto donne, batterie (Veronica Bumbaca, Alice Codato, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Elisa Mondelli, Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Silvia Terrazzi, Emanuele Capponi)

12:00 Tennis: Secondo turno singolare maschile (ev. Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori)

12:00 Tennis: Secondo turno singolare femminile (ev. Jasmine Paolini)

12:00 Tennis: Secondo turno doppio maschile (ev. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti)

12:00 Tennis: Secondo turno doppio femminile (ev. Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Sara Errani)

12:00 Tennis: Primo turno doppio misto (ev. Sara Errani e Andrea Vavassori)

12:00 Tiro sportivo: Carabina 10m ad aria uomini, finale (Danilo Dennis Sollazzo)

12:05 Scherma: Fioretto individuale uomini, sedicesimi di finale (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

12:15 Vela: 49er FX donne (Giorgia Bertuzzi, Jana Germani)

12:36 Pugilato: +92kg uomini, ottavi (Diego Lenzi, vs Joshua Edwards)

13:00 Tennistavolo: Singolare donne, trentaduesimi di finale (Giorgia Piccolin, vs Miu Hirano)

14:00 Pallanuoto: Turno preliminare donne (Italia vs Francia)

14:10 Ciclismo Mountain Bike: Corsa uomini (Simone Avondetto, Luca Braidot)

15:00 Equitazione: Concorso completo individuale, finale salto a ostacoli (ev. Evelina Bartolini, Emiliano Portale, Giovanni Ugolotti)

15:30 Canoa Slalom: C1 uomini, semifinale (Raffaello Ivaldi)

15:43 Vela: iQFOiL donne (Marta Maggetti)

15:46 Pugilato: 60kg donne, ottavi (Alessia Mesiano, vs Kellie Harrington)

16:00 Judo: -57kg donne, gare per le medaglie (ev. Veronica Toniolo)

16:00 Judo: -73kg uomini, gare per le medaglie (ev. Manuel Lombardo)

16:01 Vela: iQFOiL uomini (Nicolò Renna)

16:48 Tiro con l’arco: Finali per le medaglie uomini a squadre (ev. Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli)

17:20 Canoa Slalom: C1 uomini, finale (ev. Raffaello Ivaldi)

17:30 Ginnastica Artistica: Finale a squadre uomini (Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini)

19:00 Surf: Turno 3 uomini (ev. Leonardo Fioravanti)

20:30 Nuoto: 400m misti donne, finale (ev. Sara Franceschi)

20:40 Nuoto: 200m stile libero uomini, finale (ev. Filippo Megli, Alessandro Ragaini)

20:50 Scherma: Sciabola individuale donne, gare per le medaglie (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

21:15 Scherma: Fioretto individuale uomini, gare per le medaglie (ev. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

21:19 Nuoto: 100m dorso uomini, finale (Thomas Ceccon)

21:25 Nuoto: 100m rana donne, finale (ev. Lisa Angiolini, Benedetta Pilato)