Onana: gioca il cugino della C francese al suo posto e lui litiga ancora con Eto'o

Continua il momento no dell'ex portiere dell'Inter: dopo le violente critiche in Premier per le papere con lo United delusioni anche in coppa d'Africa

24-01-2024 13:00

Che si sia pentito sembra fuor di ogni dubbio. Mentre i suoi ex compagni dell’Inter volano in campionato e nelle coppe lui, Andrè Onana, deve combattere quasi ogni giorno con lo scetticismo del pubblico inglese e le critiche di stampa e ambiente per le sue prove negative col Manchester United ma il momento-no dell’ex portiere nerazzurro si è esteso anche alla sua nazionale, il Camerun.

Onana messo in panchina in coppa d’Africa

Il rapporto tra Onana e il Camerun è travagliato da tempo. Nel corso del Mondiale in Qatar, nel 2022, lasciò il ritiro nel bel mezzo della manifestazione a causa di divergenze con il ct Rigobert Song annunciando il suo ritiro dalla nazionale camerunese, previo poi ritornare suoi suoi passi grazie all’intercessione delle massime autorità del Paese.

In coppa d’Africa era atteso tra i protagonisti ma l’avventura è iniziata subito male. Aspramente criticato per essersi aggregato in ritardo ai compagni di squadra, solo dopo essere sceso in campo contro il Tottenham, era rimasto in panchina nella prima gara per poi tornare titolare nella seconda.

Onana sostituito dal cugino che gioca in terza serie francese

Prima della sida decisiva col Gambia, vinta poi per 3-2, il ct Song però lo ha fatto fuori di nuovo, preferendogli il cugino Fabrice Ondoa, portiere del Nimes, club di Ligue 2, la terza serie francese. Una scelta che l’ex nerazzurro non ha accolto volentieri e che al contrario ha portato il portiere dello United ad uno scontro con l’altro grande ex nerazzurro, nonché presidente della Federcalcio camerunese, Samuel Eto’o.

Nuovo scontro tra Onana ed Eto’o

Secondo la stampa africana Onana avrebbe rivolto parole pesanti nei confronti del leggendario numero 9 dell’Inter del Triplete (come era peraltro accaduto anche ai Mondiali) che differentemente dal connazionale ha preferito mantenere un atteggiamento pacato, distaccato e quasi di indifferenza.