Orsato divide anche in Champions: è scontro tra juventini e interisti

16-02-2022 11:41

Non è facile essere un arbitro, anzi non è facile essere Daniele Orsato. L’arbitro di Schio ha diretto ieri sera PSG-Real Madrid, partita tesa e ricca di episodi, ma il suo lavoro è stato giudicato positivamente dalla stampa internazionale: l’Equipe, ad esempio, ha premiato la sua prestazione con un 7.

Orsato promosso in Champions

In Italia, però, la prova del direttore di gara ha però riaperto la polemica sugli errori commessi da Orsato in passato, in particolare la celebre mancata espulsione di Pjanic per un fallo su Rafinha in Inter-Juventus del 2018. Un errore che i tifosi del Napoli (allora in lotta con la Juve per lo scudetto) e gli interisti hanno faticano a perdonare: dopo quella partita, Orsato ha atteso quasi 3 anni prima di tornare ad arbitrare, all’inizio di questa stagione, una partita dei nerazzurri.

Dopo il 7 dell’Equipe, infatti, sui social sono spuntati numerosi elogi a Orsato da parte dei tifosi della Juventus. “30′ con posta in palio molto importante, ritmi alti, pressing notevole in alcune zone del campo, qualcuno si è accorto dell’arbitro? 5 falli fischiati, personalità da vendere e partita condotta in scioltezza, ma in serie A non deve arbitrare le big, ci vogliono Mariani e Doveri”, scrive Alberto, elogiando l’arbitro di Schio.

La polemica tra juventini e interisti

“Partita praticamente perfetta di Orsato e non è certo la prima volta”, aggiunge Don Dusan. “Orsato miglior arbitro di sempre”, si sbilancia addirittura Edo. “Solo in Italia l’arbitro Orsato non sa arbitrare…”, il commento di Davide. “Orsato partita perfetta – scrive Bobo – I francesi non si lamentano , gli spagnoli nemmeno, chi si lamenta vuoi vedere che sono gli italiani?”.

“Orsato che arbitra nelle fasi finali di Champions ma non ha potuto arbitrare l’Inter per tre anni”, conclude Susanna, stimolando però la replica dell’interista Becca: “L’anomalia è Orsato che arbitra ancora, non chi”.

Agli elogi dei tifosi bianconeri, infatti, seguono le frecciate degli altri, come l’interista Nanni: “Il fatto che i gobbi, che non c’entrano nulla in PSG-Real stiano lodando Orsato la dice lunga su come stiano messi male”.

“Solo gli juventini fanno post di difesa agli arbitri per presa di posizione“, commenta Average. Il napoletano Francesco, infine, la chiude con ironia: “Ora Orsato arbitra bene perché ha imparato, si mette più lontano dall’azione”, commenta il tifoso, richiamando le parole dello stesso arbitro sul contatto Pjanic-Rafinha, quando sbagliò, a suo parere, proprio perché troppo vicino all’azione.

