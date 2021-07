Orsato fuori dagli Europei: scoppia la polemica

Ci sarà solo la nazionale di Mancini a rappresentare l’Italia agli Europei di calcio. A salutare la manifestazione è infatti l’arbitro Daniele Orsato che deve dire addio alla rassegna a causa di problemi fisici. La notizia lanciata sui social dall’ex arbitro Luca Marelli scatena immediatamente le polemiche con i tifosi che non sembrano credere alla versione ufficiale.

La rivelazione di Marelli

Ad annunciare la fine dell’Europeo per Orsato ma anche per l’arbitro Byrch, è l’ex fischietto Luca Marelli che sulla sua pagine Twitter scrive: “Orsato (da quello che ho potuto sapere per problemi fisici emersi durante i supplementari di Svezia-Ucraina) e Byrch (dopo la negativa Belgio-Portogallo) hanno chiuso il loro Europeo”.

La reazione dei social

Ma quando si tratta di arbitri i tifosi italiani sono sempre particolarmente sospettosi come suggerisce il commento di Roberto: “Secondo me ha avuto anche problemi ottavi vista la mancata espulsione diretta. Se non lo correggeva il Var, sarebbe stato un altro errore per troppa vicinanza”. Anche Vincente la pensa allo stesso modo: “Orsato s’è dato malato? Per forza, sapeva di essere cacciato. Scarso, come sempre”.

Ma c’è anche chi sembra dispiacersi per i problemi occorsi all’arbitro italiano, che nel caso di una mancata qualificazione dell’Italia, avrebbe anche potuto sperare di essere designato per arbitrare la finalissima di Wembley: “Dispiace per Daniele – scrive Dido – purtroppo bisogna fare i conti anche con il fisico ma per il resto non ci sono dubbi e la sua carriera è lì a dimostrazione”.

Le polemiche su Orsato

Il fischietto italiano era stato parecchio criticato per la sua direzione arbitrale nel corso del match tra Svezia e Ucraina. La mancata espulsione di un giocatore svedese aveva fatto parecchio discutere e sui social i tifosi erano tornati a tirare in ballo il mancato rosso a Pjanic nel corso del match tra Inter e Juventus di qualche anno fa.

SPORTEVAI | 01-07-2021 09:25