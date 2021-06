Euro 2020, è bufera su Orsato: "Ridicolo"

La partita tra Svezia e Ucraina vinta dalla squadra di Shevchenko ha chiuso gli ottavi di finale degli Europei di calcio. Il match giocato a Glasgow aveva un pizzico di azzurro in campo, l’arbitro Daniele Orsato finito nella bufera per l’episodio che ha cambiato in parte la gara: l’entrata durissima di Danielson su Bjesjedin che ha visto il fischietto italiano in difficoltà con la scelta del cartellino, tanto da necessitare l’intervento del Var per espellere lo svedese. Decisione che, comunque, ha destato diverse critiche con un grande ex del calcio come Gary Lineker che non è stato tenero con Orsato mentre l’ex arbitro Luca Marelli, come al solito, ha analizzato l’episodio sui suoi canali social.

Espulsione Danielson, Orsato salvato dal Var

Nel corso del primo tempo supplementare dell’ottavo di finale di Euro 2020 tra Svezia e Ucraina, al 98′ minuto, duro, durissimo intervento di Marcus Danielson su Artem Bjesjedin: il difensore svedese entra sul pallone a gamba tesa e dopo averlo colpito finisce sul ginocchio sinistro dell’attaccante ucraino, di fatto col piede a martello. Bjesjedin rimane a terra dolorante.

In un primo momento, Orsato ammonisce Danielson. Ma viene immediatamente chiamato al VAR, dove peraltro c’era una squadra arbitrale tutta italiana da Irrati a Di Bello, Meli e Valeri. Visto l’episodio al replay, Orsato ha cambiato il colore del cartellino da giallo a rosso espellendo il giocatore svedese.

Lineker contro Orsato: “Espulsione ridicola”

L’entrata di Danielson è sembrata a tutti scomposta, al di là del fatto che fosse intenzionato lo svedese a prendere il pallone. Quindi la decisione, seppur sbagliata all’inizio e cambiata in corso d’opera, da parte di Orsato, è parsa a tutti giusta. Eppure c’è chi non la pensa così. Infatti l’ex calciatore dell’Inghilterra, prossimo avversario dell’Ucraiana, Gary Lineker ha aspramente criticato Orsato e la sua decisione con uno dei suoi tweet al veleno.

“Questo non è un cartellino rosso – ha scritto l’ex attaccante della nazionale inglese su Twitter – ha perfettamente diritto a cercare quel pallone. Il rallentatore fa sembrare ancora una volta un’innocua contesa più di quanto non sia. Ridicolo”.

Marelli assolve Orsato e se la prende con Lineker: “Tweet ridicolo”

Già ieri sera, in Notti Europee su Rai 1, l’ex arbitro Tiziano Pieri nel commentare l’episodio aveva difeso le scelte della squadra arbitrale italiana difendendo comunque Orsato sull’errore del primo cartellino giallo convertito in rosso solo con l’ausilio del Var: “Non è facile essere sempre in perfetta posizione rispetto all’azione, qui non era posizionato bene, ok ma non si può dire che la decisione finale sia sbagliata”.

Nel consueto briefing mattutino post gare, l’altro ex arbitro Luca Marelli sui suoi canali social ha ripreso l’episodio bacchettando il commento di chi come Lineker parlano comunque di intervento di Danielson sul pallone. “Non si può pensare che una persona che ha milioni di utenti che lo seguono sulla rete pensa e scriva una cosa del genere. Qui di ridicolo, come scrive lui, c’è solo questo tweet. Il regolamento bisogna conoscerlo, sul regolamento il fatto che un giocatore entri sulla palla non è nemmeno citato. E allora se prende palla e poi spacca una gamba all’avversario non è fallo?”

“Orsato non in condizioni” Marelli trova le lacune

Però un appunto Luca Marelli a Orsato l’ha voluto comunque fare. “Non mi sembra in grandi condizioni fisiche in questo Europeo, l’ho già detto all’inizio – puntualizza l’ex arbitro – si muove poco, durante la gara ha accusato anche i crampi e si giocava in Scozia e non c’era caldo particolare. Poi ovviamente è Orsato, il miglior arbitro in circolazione e riesce a coprire tutto con la sua grande esperienza”.

QUARTI DI FINALE EURO2020 – SCARICA IL TABELLONE

SPORTEVAI | 30-06-2021 09:15