Ironia web su Orsato: Ci sono Brozovic e Perisic ma non è l'Inter

Rappresenta a modo suo l’Italia anche lui, come la Nazionale di Mancini ma non si può dire che Daniele Orsato goda del tifo dei supporters italiani. Il debutto del fischietto di Schio a Euro2020 è apparso buono: ha diretto senza grandi errori la delicata sfida tra Inghilterra e Croazia ma per i fan non è bastato. Critiche e polemiche sui social sono sbocciate sin dai primi minuti. Del resto è una novità assoluta per Orsato arbitrare giocatori come Brozovic e Perisic visto che da oltre tre anni – da quel celebre Inter-Juve del 2018 – non è mai più stato designato per arbitrare l’Inter.

I tifosi a Orsato: Come hai fatto a vedere? Non eri vicino?

Sono soprattutto i tifosi dell’Inter a scatenarsi su twitter: “Orsato che ammonisce Brozovic…Dove l’ho visto?” o anche: “Ma scusa Orsato così vicino ammonisce Kovacic.. Non si capisce più niente, ma la vicinanza ad un’azione fallosa è un bene o un male???? Ai posteri l’ardua sentenza” o anche: “E quindi Orsato ci ha confermato che si può ammonire anche se non si è visto il fallo e su richiamo del var? Ok” oppure: “Lo scontro che è costato il giallo a Kovacic è uguale spiaccicato a Pjanic-Vecino. Lo stesso arbitro Orsato però ora ha dato il giallo” e ancora: “Qualcuno dica a Orsato che nonostante Perisic, Brozovic, Kovacic e Vrsaljko, la squadra in maglia scura non è l’Inter”.

Ziliani critica Orsato già dopo il primo tempo

Non ha aspettato neanche la fine della partita, invece, Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto quotidiano scrive su twitter: “Tragico inizio di EURO2020 di Orsato che al pronti-via, con Modric che palla al piede sta entrando in area, tocca la palla invalidando una potenziale occasione da gol per la rabbia del croato, che lo sommerge di vaffa”.

Fioccano le reazioni sui social: “Quel vizio di essere troppo vicino non se lo toglie, nonostante i precedenti noti” o anche: “Per me Orsato non merita gli Europei.. Dopo il famoso errore in Inter Juve per me lui non deve arbitrare più. Per me è impossibile si tratti di semplice errore.. faccio proprio fatica a pensarlo con tutta la buona volontà” oppure: “L’errore è doppio perché la palla era in possesso della Croazia e quindi avrebbe dovuto far continuare l’azione, ma così almeno si è preso un’inquadratura in più” e ancora: “Orsato ancora non ha capito la regola. Il gioco va fermato se cambia il possesso dopo il tocco dell’arbitro. Non va fermato sempre e comunque”.

C’è chi scrive: “Orsato è ottimo dipendente esecutore di ordini. Invece quando presta servizio free lance, senza nessuno che gli dica cosa fischiare, va in difficoltà” e infine: “Orsato merita gli europei quasi quanto Bernardeschi…”.

SPORTEVAI | 13-06-2021 16:50