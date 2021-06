Italia-Austria, Marelli fa chiarezza sui casi da moviola

Erano forti i timori sulla direzione di gara dell’inglese Taylor di Italia-Austria. Timori legati alla possibilità che il fischietto britannico potesse ‘punire’ gli azzurri per le dichiarazioni dei giorni scorsi del premier Mario Draghi sulla sua volontà di spostare la finale di Euro 2020 da Londra a un’altra città con meno contagi (Roma?). In realtà, nonostante qualche immancabile protesta, Taylor ha ben diretto. Questa, almeno, è l’interpretazione dell’ex arbitro Luca Marelli, che nella sua analisi su Youtube promuove a pieni voti il direttore di gara.

Italia-Austria, l’analisi di Marelli

Prima però un’analisi da ‘tifoso’ degli azzurri: “Non mi è piaciuta la partita, siamo stati pessimi nel secondo tempo dove siamo stati un po’ fortunati. Sono arrivati i due gol nei supplementari, ma nel finale abbiamo sofferto tantissimo”. Quindi l’inizio delle valutazioni sugli episodi dubbi del match. “Si inizia da una protesta al 41′ per un contatto in area austriaca tra Spinazzola e Lainer: in realtà non c’è nulla e Taylor fa proseguire. Al 4′ della ripresa corretta anche l’interpretazione dell’arbitro sul contatto al limite dell’area tra Di Lorenzo in scivolata e Baumgartner: c’è la punizione per l’Austria. L’unico errore di Taylor poco dopo, su un intervento invertito di Baumgartner su Di Lorenzo: anche l’austriaco doveva essere ammonito”.

Italia-Austria, Marelli: “Santo Var”

Poi sugli episodi chiave della ripresa, in primis il gol annullato ad Arnautovic: “L’azione parte da una protesta di Insigne per un contatto con Grillitsch: Taylor è ben posizionato e non fischia nulla”, sottolinea Marelli. “Sul ribaltamento di fronte Arnautovic è in fuorigioco di circa mezzo metro sul colpo di testa di Alaba e verrebbe da dire: ‘Santo Var’. Anche perché dopo alcuni minuti c’è un contatto Pessina-Lainer molto sospetto in area azzurra. Ci sono due cose da vedere: Hinteregger tocca col braccio largo e allunga la traiettoria del pallone, sullo stesso tocco Lainer è in offside. Bene dunque. E meno male, perché un eventuale gol dell’Austria quasi sicuramente avrebbe portato all’eliminazione”.

SPORTEVAI | 27-06-2021 11:21