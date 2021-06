Urla, abbracci e gaffe: nuovo show di Caressa fa discutere

Cominciano gli incontri a eliminazione diretta e anche le telecronache di Fabio Caressa entrano nel vivo. Il telecronista Sky, per la verità molto coinvolto dagli azzurri anche nei match romani della fase a gironi, a Londra per il match con l’Austria ha dato vita a uno show che ha ricordato i tempi d’oro del mondiale tedesco vinto nel 2006. Urla, abbracci, qualche strafalcione e l’immancabile prosopea: uno spettacolo che, come al solito, ha diviso tifosi e addetti ai lavori.

Italia-Austria, il commento di Caressa su Sky

Grande l’enfasi in ogni frase, in ogni considerazione. Dall’arringa iniziale – “Ora è cambiato tutto, si gioca per sopravvivere. Bisogna saper adattarsi per restare se stessi” – alla disperazione per le occasioni mancate – “Incrocio dei pali di Immobile clamoroso” – per non parlare dell’esultanza dopo il gol annullato ad Arnautovic: “E io ti abbraccio Beppe col fuorigioco”. Poi l’apoteosi ai supplementari: “La Chiesa al centro del villaggio” e “Pessina il ragazzo d’oro” le sue parole dopo le reti azzurre. Poetico anche il finale, dopo la sofferenza degli ultimi minuti: “Andiamo con l’orgoglio a cantare l’inno italiano a Monaco“. In mezzo qualche gaffe, dai nomi dei calciatori austriaci pronunciati in un tedesco tutto suo ai frequenti scambi di persona, come quello Acerbi-Belotti in occasione del raddoppio di Pessina.

Social divisi su Caressa: “È un grande”, “No è insopportabile”

Su Twitter il dibattito imperversa. “Finora peggiori in campo Immobile che sbaglia tutto, e Caressa, che sbaglia tutti i nomi dei calciatori. Per il resto ottima telecronaca”, il commento del giornalista Paolo Ziliani a partita in corso. Tranchant anche il parere di un altro giornalista, Paolo Bargiggia: “Vergognoso. Bambino-tifoso pagato per fare il giornalista. Mi fa vergognare di essere iscritto all’albo”. Qualcuno ammette: “È talmente insopportabile con le sue esagerazioni e il suo tifo sguaiato che a un certo punto mi veniva da tifare Austria“. Ma molti sono con lui: “Vedere la nazionale con la telecronaca di Caressa è tutta un altra cosa”. Oppure: “È un mito. Sua la frase dell’anno: Chiesa al centro del villaggio”. Mentre qualcuno tra il serio e il faceto sottolinea: “Solidarietà a Bergomi“.

SPORTEVAI | 27-06-2021 10:52