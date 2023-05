Pagelle Spezia-Milan 2-0: Tonali non basta, Rebic e Origi nulli. Fenomeno Esposito

La Champions si allontana per il Milan, anche in campionato: lo Spezia segna due gol nella ripresa e può credere nella salvezza. Tante insufficienze tra i rossoneri. Le pagelle.

13-05-2023 19:55

In Europa o in Italia, la storia non cambia: il Milan è lontanissimo dalla Champions. Dopo lo 0-2 con l’Inter, una montagna da scalare in vista del ritorno di martedì a San Siro, arriva un altro tonfo pesantissimo: lo 0-2 del Picco. Lo Spezia ringrazia, un po’ meno le altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Ma è un Milan che fa un torto anzitutto a se stesso, quello battuto con merito dalla squadra di Semplici. Un Milan rabberciato, ma ancor di più apparso quasi rassegnato al suo destino. Di Wisniewski ed Esposito le reti decisive.

Spezia-Milan, le pagelle dei liguri

Drągowski 7 Attentissimo ogni volta che è chiamato in causa.

Attentissimo ogni volta che è chiamato in causa. Ampadu 6 Bada al sodo, come deve fare chi lotta per la permanenza in A.

Bada al sodo, come deve fare chi lotta per la permanenza in A. Wisniewski 7,5 Ha vita facile contro Rebic, poi firma un gol di importanza capitale.

Ha vita facile contro Rebic, poi firma un gol di importanza capitale. Nikolaou 6,5 Difende con lucidità e accompagna spesso l’azione in attacco.

Difende con lucidità e accompagna spesso l’azione in attacco. Amian 6 Rimedia un giallo pesante, si riscatta mettendoci lo zampino nell’azione del gol.

Rimedia un giallo pesante, si riscatta mettendoci lo zampino nell’azione del gol. Bourabia 6 È ovunque e non rinuncia al tiro, quando possibile (dal 19′ st Zurkowski 6,5 Dopo il suo ingresso lo Spezia mette le tende nella metà campo avversaria).

È ovunque e non rinuncia al tiro, quando possibile (dal 19′ st Zurkowski 6,5 Dopo il suo ingresso lo Spezia mette le tende nella metà campo avversaria). Esposito 7,5 Cuore e polmoni, dal primo all’ultimo minuto in cui è in campo. Punizione michelangiolesca.

Cuore e polmoni, dal primo all’ultimo minuto in cui è in campo. Punizione michelangiolesca. Ekdal 6,5 La partita impone agonismo, riesce ad abbinarvi anche la necessaria qualità

La partita impone agonismo, riesce ad abbinarvi anche la necessaria qualità Reca 6,5 Sgroppa avanti e indietro per la fascia, affacciandosi qualche volta pure in area rossonera.

Sgroppa avanti e indietro per la fascia, affacciandosi qualche volta pure in area rossonera. Nzola 6 Fa a sportellate con Tomori, reggendo praticamente il peso dell’attacco da solo.

Fa a sportellate con Tomori, reggendo praticamente il peso dell’attacco da solo. Gyasi 5,5 Si vede poco, non riesce a dare a Nzola l’appoggio richiesto in fase offensiva ( dal 48′ st Kovalenko SV ).

Si vede poco, non riesce a dare a Nzola l’appoggio richiesto in fase offensiva ( ). All. Semplici 7 Nel momento più difficile la sua squadra tira fuori l’orgoglio, prima limitando e poi punendo i rossoneri.

Spezia-Milan, le pagelle dei rossoneri

Maignan 6 Per larghi tratti della gara spettatore in campo, nella ripresa prima s’esalta, poi deve raccogliere due palloni dalla porta.

Per larghi tratti della gara spettatore in campo, nella ripresa prima s’esalta, poi deve raccogliere due palloni dalla porta. Kalulu 5,5 Gioca da terzino, chiude da centrale. Si limita al compitino, peraltro non sempre in modo limpido.

Gioca da terzino, chiude da centrale. Si limita al compitino, peraltro non sempre in modo limpido. Kjaer 5,5 L’esperienza lo aiuta, ma non è nella sua giornata migliore.

L’esperienza lo aiuta, ma non è nella sua giornata migliore. Tomori 6 Nzola è un brutto cliente, riesce a limitarlo come può ( dal 39′ st Calabria SV ).

Nzola è un brutto cliente, riesce a limitarlo come può ( ). Theo Hernandez 6 Parte benissimo, poi cala alla distanza ( dal 19′ st Ballo-Touré 5,5 Si perde nel corner del primo gol spezzino).

Parte benissimo, poi cala alla distanza ( Si perde nel corner del primo gol spezzino). Tonali 7 Coglie un palo in avvio e prova a dare costantemente la scossa ai suoi.

Coglie un palo in avvio e prova a dare costantemente la scossa ai suoi. Pobega 6 Copre le spalle a Tonali, consentendogli di giostrare con relativa libertà.

Copre le spalle a Tonali, consentendogli di giostrare con relativa libertà. Saelemaekers 5 Pochi palloni invitanti, uno lo spreca in modo clamoroso ( dal 19′ st De Ketelaere 5 Ma è entrato per davvero?).

Pochi palloni invitanti, uno lo spreca in modo clamoroso ( Ma è entrato per davvero?). Diaz 5,5 Fa fatica a innescarsi, sbagliando l’ultimo passaggio o la conclusione ( dal 26′ st Adli SV ).

Fa fatica a innescarsi, sbagliando l’ultimo passaggio o la conclusione ( ). Origi 5 Poco più di un fantasma, anche da attaccante di movimento.

Poco più di un fantasma, anche da attaccante di movimento. Rebic 4,5 Ci prova poco e punge ancora meno: non riesce a dar peso all’attacco del Milan ( dal 26′ st Giroud SV ).

Ci prova poco e punge ancora meno: non riesce a dar peso all’attacco del Milan ( ). All. Pioli 5 Il turnover è la nota dolente del Milan da inizio stagione. Regge fin quando ci sono i big superstiti, appena li toglie crolla).

Spezia-Milan, il top

Esposito: Prova semplicemente sensazionale. Non solo recupera un’infinità di palloni in zona nevralgica, ma riesce a giocarli anche nel modo migliore, con lucidità. La punizione del 2-0, poi, è un capolavoro.

Spezia-Milan, il flop

Rebic: Svogliato, abulico, poco presente, non riesce a dare al Milan l’apporto che ci si aspetterebbe da un calciatore della sua classe ed esperienza. Quasi una liberazione quando lascia il campo a vantaggio di Giroud.

Spezia-Milan: la pagella dell’arbitro

Doveri: la partita è di quelle che scottano e il fischietto italiano al momento più affidabile la tiene in pugno con autorevolezza. Doveri in questa fase è una garanzia, soprattutto in sfide del genere. Poche, per la verità, le occasioni controverse, tra cui un rigore reclamato dallo Spezia per braccio di Pobega nel primo tempo: niente penalty. Nella ripresa spintarella di Esposito su Brahim Diaz: corretto non fischiare il penalty, sbagliato fermare l’azione con Nzola lanciato in contropiede. Buona la gestione dei cartellini. Insomma, una direzione di gara sufficiente. Voto 6.

Serie A, i prossimi impegni del Milan

Il Milan tornerà in campo martedì alle 21 a San Siro contro l’Inter per tentare la rimonta nella semifinale di Champions League: all’andata 2-0 per i nerazzurri. Il prossimo impegno di campionato è fissato per sabato 20 alle 20.45 sempre a San Siro contro la già retrocessa Sampdoria. Il 28 maggio (orario da definire) è in programma la trasferta in casa della Juventus. Ultimo atto della serie A il 4 giugno a Milano contro il Verona.

