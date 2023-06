Pagellone arbitri, da Orsato a Chiffi una stagione in chiaroscuro: promossi e bocciati 

Tra errori e polemiche i direttori di gara restano nel mirino della critica: la vecchia guardia alla fine se la cava, le nuove leve dovrebbero preoccupare i vertici dell’Aia

06-06-2023 17:48

Con la fine della serie A è arrivato il momento anche di dare un giudizio ai direttori di gara che il designatore Gianluca Rocchi ha utilizzato nel corso del campionato: ecco dunque il pagellone degli arbitri della serie A 2022/23.

Arbitri, la vecchia guardia se la cava

Doveri 6 – L’arbitro di Volterra, tra i più esperti a disposizione di Rocchi, ha confermato le sue qualità sul campo, uscendo dal campo quasi sempre con un voto sopra la sufficienza. Sul bilancio finale pesa però la gestione del caso Vlahovic a Bergamo, quando corse verso il serbo per limitarne la reazione ai cori razzisti della curva dell’Atalanta e poi ammonì il giocatore. Scelta corretta per il regolamento, meno per il buonsenso.

Orsato 6 – Il navigato direttore di gara di Schio se l’è cavata in una stagione iniziata però malissima, con un Milan-Juventus (0-2) ricco di errori a doppio senso.

Chiffi e Maresca nel vortice delle polemiche

Chiffi 4,5 – “Il peggior arbitro della mia carriera”, lo ha definito José Mourinho con una clamorosa esagerazione: peggio del fischietto di Padova ce ne sono, anche in serie A. Mou lo bollò così dopo Monza-Roma, che Chiffi arbitrò tutto sommato bene. Tra le gare horror Roma-Atalanta e Inter-Juve, quella del fallo di mani di Rabiot.

Maresca 5 – La stagione 2022/23 è stata quella della consacrazione per il fischietto campano, tra i più utilizzati in serie A da Rocchi insieme Orsato e Chiffi (15 presenze). Il suo nome, però, è associato alle polemiche sollevate soprattutto dalla Roma di Mourinho: dal 4-0 di Udine al 2-0 dell’Inter all’Olimpico. Con 5 espulsioni è stato anche il più severo della serie A.

Nuove leve: Rapuano in ascesa, Cosso delude

Rapuano 6 – Tante partite (ben 14) anche per l’arbitro di Rimini, uscito bene soprattutto dal big match tra Napoli e Milan al San Paolo.

Cosso 5 – Solo 5 partite in serie A del semi-debuttante arbitro reggino (7 le presenze in totale nel massimo campionato), che non è sembrato esattamente pronto per questo grande palcoscenico: i tre rigori negati al Napoli a Monza nel giro di 10 minuti restano un record per il campionato.

Ferrieri Caputi 4,5 – La internazionale resta ai margini del campionato di serie A: soltanto 3 presenze per lei, che paga però soprattutto gli errori della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese. Dopo quel match (17 gennaio) solo B fino al 3 aprile.