Pagliuca nella bufera: attacca Maignan e protegge Donnarumma

Secondo la bandiera di Inter e Sampdoria, il numero 1 rossonero sarebbe protetto dalla stampa, che invece si accanisce contro l’ex portiere del Milan

07-12-2023 18:30

Donnarumma massacrato, Maignan protetto dalla stampa. Questa l’opinione di Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Sampdoria e della Nazionale, che in un’intervista a Libero attacca l’attuale numero uno del Milan, scatenando la reazione dei tifosi rossoneri.

Donnarumma massacrato dalla stampa secondo Pagliuca

Fanno discutere le parole di Gianluca Pagliuca, bandiera di Inter e Sampdoria nonché ex portiere della Nazionale, che al quotidiano Libero ha commentato l’attuale stato di forma di due numeri uno che, per motivi opposti, sono spesso sulla bocca dei tifosi del Milan. Per Pagliuca Donnarumma è costantemente sotto attacco da quando ha lasciato i rossoneri. “Paperumma? Affatto, Donnarumma è un grande portiere vittima di una campagna di stampa denigratoria – le parole di Pagliuca al quotidiano – Soprattutto di qualche giornale milanese. Lo stanno massacrando perché gli vogliono far pagare il fatto che ha preferito i soldi del Psg al Milan. Vi chiedo: oggi quante bandiere ci sono nel calcio?”.

Pagliuca: Maignan protetto dalla stampa

All’opposto, secondo Pagliuca l’attuale portiere del Milan Mike Maignan gode di una sorta di immunità presso stampa e tifosi: i suoi errori non vengono sottolineati a dovere, come invece capita a Donnarumma. “Maignan in calo? Sta facendo meno bene rispetto al primo anno, però lui è protetto dalla stampa”, il parere netto di Pagliuca, che, ovviamente, ha scatenato la reazione dei tifosi del Milan e non solo.

La reazione dei tifosi del Milan alle parole di Pagliuca

Sui social le parole dell’ex portiere della Nazionale dividono i tifosi. “Bravo Pagliuca”, scrive su X ForzaInter. Ma sono soprattutto i supporter del Milan a commentare le parole dell’ex portiere. “Donnarumma: 12 milioni l’anno, una papera a partita e per Pagliuca è colpa dei milanisti e dei giornali”, scrive Mich. “Come tutti gli interisti Pagliuca è ossessionato dal Milan. Poi un po’ lo capisco visto che ha sofferto anni in cui il Milan vinceva e rivinceva tutto mentre lui collezionava sconfitte e umiliazioni”, aggiunge Simon. “Giudizi obiettivo da un grande milanista, noto per la sua grande simpatia per i nostri colori”, ironizza Berry. “Che meraviglia. Ovviamente a Maignan il premio come miglior portiere l’hanno dato perché lo proteggono”, la chiosa di Andrea.