Palermo, l'effetto Pohjanpalo e la carica del Barbera: 10 partite per la semifinale playoff evitando i quarti

Da Venezia a Palermo con furore e la rimonta dei rosanero in campionato non può che non passare da Joel Pohjanpalo autore di tre reti consecutive nelle ultime tre partite disputate. Il vichingo finlandese, infatti, passato a titolo definitivo nel capoluogo siciliano in inverno, è sicuramente l’uomo della provvidenza della squadra di Alessio Dionisi che, dopo il mercato di gennaio, ha messo a segno due pareggi e altrettante vittorie.

Un filotto che ha permesso al Palermo di agganciare la zona play-off e portarsi a solamente a cinque lunghezze dal quel quarto posto (attualmente presidiato dal Catanzaro) che vorrebbe dire evitare il turno preliminare.

Palermo, Pohjanpalo uomo del destino

Il mercato invernale del nuovo direttore sportivo Carlo Osti ha riportato entusiasmo a una piazza esigente che rischiava di sfiduciarsi. Osti, infatti, ha colpito a segno portando in Sicilia giocatori dal calibro di Audero (Como), Magnani (Hellas Verona) e appunto Joel Pohjanpalo. Una campagna acquisti sensazionale che ha permesso alla squadra di Dionisi di ritrovare fiducia e autorevolezza, oltre a una posizione di classifica che adesso è sempre più da stropicciarsi gli occhi.

Il Palermo, infatti, è reduce da due pareggi contro Mantova e Spezia (entrambi terminati col punteggio di 2-2), ma nelle ultime due ha decisamente cambiato marcia, superando Cosenza e Brescia (suo il rigore decisivo) e allo stesso tempo tenendo la porta blindata in entrambe le occasioni. Tra i protagonisti di questa “remuntada” c’è sicuramente il vichingo Pohjanpalo, prelevato dal Venezia in inverno per circa cinque milioni di euro, cifra che sta dando i suoi frutti visto che l’ex Doge fin qui ha timbrato il biglietto in tre occasioni (reti a Mantova, Cosenza e Brescia).

E nel dopo partita contro le Rondinelle, l’ex tecnico del Sassuolo Dionisi ha risposto così a un giornalista finlandese che gli chiedeva dell’impatto di Pohjanpalo in rosanero: «Non è solo un calciatore che alza il livello del gruppo ma un perfezionista la cui qualità si capisce già in allenamento. Se sbaglia una cosa, si impegna per farla meglio; se sbaglia un compagno, lo incita e chiede di ripetere il cross. È taciturno ma ha una grande personalità, mette delle certezze all’interno della squadra. Dovremo anzi sfruttare meglio le sue caratteristiche».

La carica del Barbera e l’entusiasmo ritrovato

Una notizia positiva della rinascita rosanero arriva soprattutto del Renzo Barbera con i tifosi che pian piano stanno ritrovando l’entusiasmo di un tempo. Nel match con il Brescia, infatti, i sostenitori locali erano poco più di 20.000, ma nelle prossime partite potrebbero aumentare vistosamente alla luce del filotto di risultati positivi messi a segno dalla squadra di Alessio Dionisi. Ed ecco che il vasto impianto può essere il punto di forza nella rincorsa play-off dei rosanero e perché no provare a tornare nel massimo campionato italiano, dopo stagioni di alti e bassi.

Il calendario del Palermo e il Catanzaro nel mirino

L’obiettivo dei rosanero è quello di centrare un posto nei prossimi play-off e allo stesso tempo insidiare quel quarto posto (presidiato dal Catanzaro) distante solamente cinque lunghezze di distanza a dieci giornate dal termine della stagione regolare.

L’armata di Alessio Dionisi nel prossimo turno affronterà la Sampdoria, prima di tornare al Barbera per il big match con la Cremonese. Quindi le sfide a Salernitana, Sassuolo, Bari e Carrarese. Il club siciliano chiuderà poi il suo percorso contro Catanzaro, Sudtirol, Cesena e Frosinone. Insomma un finale di stagione tutto da vivere.