Serie B: Pohjanpalo dal dischetto manda ko il Brescia, non basta Artistico al Cosenza

28esima giornata di cadetteria: Mendes nel finale risponde ad Artistico, la Reggiana la sblocca con Vido ma il Catanzaro la riacciuffa con Scognamillo

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Prosegue a ritmi spediti la 28esima giornata di Serie B. Termina 1-1 la sfida tra Modena e Cosenza, stesso risultato anche tra Catanzaro e Reggiana. Il Palermo, invece, vince di misura grazie al gol di Pohjanpalo dal dischetto. Alle 17:15, Bari-Sampdoria chiuderà il turno.

Serie B, 28esima giornata: vince il Palermo contro il Brescia

Al “Ceravolo”, tra Catanzaro e Reggiana termina in parità. Partono forte i granata che trovano la rete con Vido, la sesta in campionato, arrivata sull’assist di Ignacchiti: pallonetto del classe ’97 che supera Pigliacelli. Ci prova il Catanzaro con tanto possesso palla, trovando anche la via del gol, poi annullato per una spinta di Scognamillo ai danni di Sersanti. Nella ripresa, ci pensa Scognamillo a ristabilire la parità: dopo un check al VAR il gol viene convalidato. La gara termina 1-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stesso risultato anche al Braglia tra Modena e Cosenza. I calabresi, vivaci e attivi, sbloccano la sfida nel primo tempo con la rete di Artistico che fulmina Gagno con una conclusione sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa, la squadra di Mandelli riacciuffa il risultato con il gol del subentrato Mendes.

Al Barbera, il Palermo vince di misura e manda ko il Brescia. I siciliani si avvicinano al gol nel primo tempo con la spizzata di testa di Pohjanpalo. Lo stesso ex Venezia la decide nel secondo tempo su rigore dopo il fallo di Juric su Ceccaroni. Una vittoria che permette ai rosanero di riacciuffare la zona playoff.

Bari-Sampdoria ore 17:15

La sfida del “San Nicola” tra Bari e Sampdoria chiuderà la 29ª giornata di Serie B. I biancorossi, rinfrancati dal successo contro il Mantova, cercano continuità per agganciare la zona playoff. I liguri, invece, reduci dallo 0-0 con il Sassuolo, puntano a raccogliere punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Emergenza su entrambi i fronti: Longo dovrà fare a meno di Vicari e dello squalificato Obaretin, ma recupera Lella, Novakovich, Oliveri e Simic. Semplici, invece, dovrà rinunciare all’infortunato Tutino e agli squalificati Sibilli, Ferrari e Riccio.

Serie B, 29esima giornata: il programma

Di seguito, tutti i risultati della 29esima giornata: