Serie B: Spezia, disastro Lapadula e il Catanzaro fa il colpaccio. Il Palermo torna a vincere, Audero fondamentale

La 27a giornata di Serie B si chiude con una serie di partite molto attese: lo Spezia cade in casa contro il Catanzaro, il Palermo invece ritrova il successo. Reti banche tra Brescia e Sudtirol

La 27esima giornata di Serie B si è chiusa oggi con una serie di partite dalla posta in palio davvero alta, quasi un crocevia di stagione. Anzitutto l’atteso match tra Spezia e Catanzaro, con i liguri in cerca di punti pesanti per rilanciare la loro corsa alle piazze d’onore della classifica: tuttavia la sconfitta, maturata tra l’altro dopo essere finiti in inferiorità numerica, contro i calabresi frena gli uomini di Luca D’Angelo che restano terzi a -7 dal Pisa. Negli altri campi, il Palermo interrompe il digiuno di vittorie (avvicinandosi un po’ di più alla zona play-off) inguaiando sempre di più il Cosenza, distante 8 punti dai play-out, mentre finisce a reti bianche tra Brescia e Sudtirol. Alle 17:15 altra partita attesa, con il Salernitana che ospita il Frosinone.

Tra ammonizioni, espulsioni e colpi di scena il Catanzaro ha la meglio sullo Spezia

Il primo tempo all’Alberto Picco termina con un risultato di reti bianche, ma in ogni caso non sono mancati gli episodi di un certo rilievo. Evidentemente le compagini hanno avvertito la pressione di una sfida importante, come dimostra il fatto che in poco più di quindici minuti dal fischio di avvio l’arbitro La Penna si è fatto venire la borsite a furia di sollevare cartellini gialli: ben quattro, all’indirizzo di Bandinelli, Bonini e dei due Esposito. A proposito di questi ultimi e di Pio in particolare, il giocatore subisce fallo in area da Brighenti al 12‘: inizialmente il direttore di gara chiama il rigore, per poi essere revocato dal controllo via VAR. Il Catanzaro poi si rende pericoloso con Pompetti, che sfiora la rete spedendo però troppa alta la palla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa lo Spezia parte a tamburo battente, con Esposito e Lapadula che provano a sbloccare il match. Ma proprio l’ex Milan e Cagliari viene espulso da La Penna dopo un controllo al VAR, determinato da un fallo su Petriccione mentre provava a recuperare palla nell’area avversaria. E siccome piove sempre sul bagnato, il bomber tanto acclamato dal pubblico di casa pare abbia subito un infortunio che sarà da valutare.

Lo Spezia deve però fare i conti anche con il risultato sul campo, perché al 75′ Pittarello va ad incrociare e siglare la rete del vantaggio degli ospiti. Sul finale il subentrato Candelari prova a portare il match in pareggio, ma il suo proposito si scontra con l’intervento notevole di Pigliacelli, che si distingue in seguito per un’altra paratona su Vignali. Sempre nel finale di gara pure il Catanzaro rinuncia ad uno dei suoi uomini, con l’espulsione all’indirizzo di Quagliata.

Il Palermo interrompe il digiuno, Audero mvp. Cosenza sempre più inguaiato

Al 30′ il Cosenza subisce il gol dal Palermo firmato da Pierozzi, che capitalizza il cross di Verre per mettere a segno una conclusione al volo. Ma il risultato avrebbe potuto essere diverso se nella porta dei rosanero non ci fosse stato Audero, protagonista di una serie di interventi prodigiosi. Dall’altra parte si è distinto Artistico, che ci prova in ogni modo pur di sorprendere il Palermo con le sue pericolose conclusioni.

Nella ripresa le cose però per il Cosenza hanno iniziato a mettersi male: al 55′ un tocco di mano di D’Orazio determina il calcio di rigore per il Palermo. Dal dischetto Brunori non fallisce il colpo (pur essendo poi ammonito per uno screzio con Micai), e successivamente il nuovo arrivato quest’anno tra le fila dei rosanero, ovvero Pohjanpalo, firma il terzo gol per gli ospiti. Cosa che ha spinto i tifosi di casa ad alzare il livello di contestazione nei confronti del loro club.

Tra Brescia e Sudtirol finisce 0-0

Il primo tempo al Rigamonti si accende sul finale quando Merkaj porta in vantaggio gli ospiti con una rete che però viene annullata dal VAR per un tocco di mano di Odogwu sulla sponda. Al 23′ avviene anche un episodio controverso quando D’Andrea rifila una leggera testata ai danni di Davi a gioco fermo, mentre si stava per battere un corner per le Rondinelle: nessun intervento però da parte del VAR. Nella ripresa il copione, a parte qualche occasione, non si discosta più di tanto: il match si chiude a reti bianche.

Classifica di Serie B 2024/2025 aggiornata